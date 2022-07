Glasen pok in eksplozija: strmoglavilo letalo, ki naj bi prevažalo orožje #video

Letalo Antonov An-12bk je strmoglavilo več deset kilometrov stran od letališča v Kavali. Spodaj si lahko pogledate posnetek strmoglavljenja.

Letalo je bilo na poti s srbskega letališča Niš proti glavnemu mestu Jordanije. Pilot naj bi nekaj minut pred strmoglavljenjem sporočil, da ima težave z enim od motorjev in zahteval izredni pristanek na letališču. Umrlo naj bi vseh osem članov posadke.

A Meridian An-12BK cargo aircraft crashed near Kavala, Greece this evening en route from Niš to Amman. Flight playback, downloadable data, and granular ADS-B data are available at https://t.co/qarHr6zvKi #MEM3032 pic.twitter.com/1QlMxHFvDn