Sirene za zračni napad se slišijo po vsej Ukrajini. Zelenski: "Ne boste nas zlomili!" #vŽivo

Dnevni pregled dogodkov



23.03 "Ne boste nas zlomili!"

23.00 Rusi so v zadnjih nekaj dneh v Donecku uničili 54 objektov

22.50 Ukrajina: Rusi pripravljajo novo ofenzivo

Ukrajinski obveščevalci so objavili nove posnetke, ki prikazujejo obseg ruskega uničenja. Kljub številnim uničenim objektom, pravijo, da so skupino civilistov uspešno evakuirali z območja.

23.03 "Ne boste nas zlomili!"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na družbenih omrežjih objavil sporočilo vsem Ukrajincem. "Rusi ne bodo nikoli zlomili našega odpora. Nobena količina izstrelkov ne more razbiti naše enotnosti. Ustrahovanje in laži ne bodo pomagali Rusiji pri njenem načrtu," se je glasilo sporočilo.

23.00 Rusi so v zadnjih nekaj dneh v Donecku uničili 54 objektov

Samo v zadnjih dneh so Rusi v okolici Donecka uničili 54 stanovanjskih objektov. V napadih je bilo poškodovanih še na stotine hiš in zgradb.

Ukrajinski medij Nexta je objavil fotografije s terena, ki prikazujejo razsežnosti razdejanja.

Over the past day in the #Donetsk region, 54 buildings were destroyed by the strikes of the invaders. pic.twitter.com/f2pRjRI34x