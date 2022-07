ZDA: Rusi so Iran obiskali vsaj dvakrat v zadnjem mesecu #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

8.17 ZDA: Rusi so Iran obiskali vsaj dvakrat v zadnjem mesecu

Ruska delegacija je v preteklem mesecu vsaj dvakrat obiskala letališče v osrednjem Iranu, da bi preizkusila brezpilotna letala, ki lahko nosijo orožje, je povedal ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan. Kot je pojasnil za CNN, je junija Iran Rusom na letališču južno od Teherana začel razkazovati brezpilotna letala Shahed-191 in Shahed-129, znana tudi kot UAV ali brezpilotna letala. Obe vrsti dronov lahko nosita natančno vodene rakete.

"Imamo informacije, da se iranska vlada pripravlja Rusiji dobaviti več sto dronov, vključno z droni, ki lahko nosijo orožje," je Sullivan povedal za CNN.

Objavili so tudi fotografije iranskih brezpilotnih letal, ki jih je tistega dne videla ruska vladna delegacija. To kaže na nadaljnje zanimanje Rusov za nakup iranskih brezpilotnih letal, ki so sposobna napadati.

