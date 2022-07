Kaj v Ukrajini počnejo Putinovi krvoločni džihadisti?

"Ahmat sila! Allahu akbar!" (sl. Ahmat je sila! ali Ahmat je moč! ter Alah je velik!) Tako je pred dnevi po ruskem zavzetju Severodonecka pred zbranimi novinarji v vojaški opravi vzklikal predsednik čečenskega parlamenta Magomed Daudov.

"V prvi vrsti naši (čečenski, op. p.) vojaki branijo islam. Branijo vrednote. Branijo veličino Vsemogočnega (Alaha, op. p.)," je še dejal Daudov in napovedal še zavzetje Doneške ljudske republike (mišljeno je zavzetje delov ukrajinske regije Doneck, ki še niso pod nadzorom samooklicane Doneške ljudske republike), Mikolajeva, Hersona in Odese.

"Če bo treba, bomo šli vse do Berlina, dokler ne bo Vladimir Vladimirovič Putin rekel, naj se ustavimo," je Zahodu zažugal predsednik čečenskega parlamenta.

Čečeni se bojujejo tako na strani Rusije kot Ukrajine, dejstvo pa je, da so čečenski vojaki, ki se bojujejo za Rusijo, zaradi propagandnih razlogov načrtno medijsko izpostavljeni. Razlogov za to je več.

Grožnje Magomeda Daudova:

Chechen parliament speaker Magomed Daudov says that first and foremost, Chechen battalions in Ukraine are fighting a jihad to defend Islam.



Daudov says that unless Putin stops them, they will keep going until they reach Berlin. pic.twitter.com/OnybnLJzbL