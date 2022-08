Golob o Cirmanu kot uredniku Siol.net: Je eden najboljših. Kamorkoli ga vzamem v službo.

Na Primoža Cirmana smo naslovili vprašanje, kako komentira izjavo predsednika vlade Roberta Goloba. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

Informacije o Cirmanovem prihodu na Siol.net, za katerega je v preteklosti kot novinar že pisal, so se v javnosti pojavile po tem, ko je bilo uradno potrjeno sodelovanje njegovih najožjih sodelavcev s stranko Gibanje Svoboda in odhod njegove žene na čelo vladnega urada za komuniciranje.

1. Novinar Necenzuriranega bo dodatno služil v DZ

Najprej smo prejšnji teden na Siol.net razkrili, da je Tomaž Modic, poleg Cirmana in Vesne Vuković eden izmed treh novinarjev spletnega portala Necenzurirano.si, postal strokovni sodelavec preiskovalne komisije državnega zbora (DZ), ki preiskuje sume nezakonitega financiranja volilne kampanje strank pred letošnjimi državnozborskimi volitvami. Na tem mestu bo strokovno pomagal nekdanji novinarki RTV Slovenija in zdaj poslanki Gibanja Svoboda Mojci Šetinc Pašek.

Stranka SDS pa je že zahtevala Modičevo izločitev, saj menijo, da bi se zaradi sodelovanja z državnimi podjetji lahko znašel v vlogi priče ali pa preiskovanca v postopkih preiskovalne komisije.

2. Vukovićeva prevzema stike z javnostjo Gibanja Svoboda

Teden dni kasneje je nato v javnost prišla informacija, da bo Vukovićeva, katere podjetju je družba GEN-I v času Golobovega vodenja nakazala 103 tisoč evrov, pri čemer še vedno ni jasno, kakšen je bil namen nakazil, postala tiskovna predstavnica Gibanja Svoboda, največje vladne stranke.

3. Cirmanova žena nova šefinja Ukoma

Včeraj pa je postalo jasno, da se h Golobu seli tudi nekdanja novinarka RTV Slovenija in Cirmanova žena Petra Bezjak Cirman. Po le dveh mesecih vodenja vladnega urada za komuniciranje (Ukoma) bo vlada namreč zamenjala Dragana Barbutovskega in na njegov položaj imenovala Petro Bezjak Cirman, ki je trenutno predsednica sveta delavcev RTV Slovenija. Kot poroča Delo, ima Barbutovski 30 let izkušenj na področju odnosov z javnostmi, zato so v Gibanju Svoboda (oziroma predsednik vlade) pričakovali, da bo kot vodja Ukoma deloval proaktivno in v korist Gibanja Svoboda.

Barbutovski bo po odhodu z Ukoma zaposlen v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba, kjer bo skrbel za komuniciranje z mednarodno javnostjo. V Gibanju Svoboda medtem zanikajo kakršnakoli namigovanja o sporih znotraj stranke.

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je Bezjak Cirmanovi skrajšal odpovedni rok v zdajšnji službi. "Petra Bezjak Cirman bo tako lahko predvidoma že prihodnji teden začela delo na delovnem mestu direktorice Ukoma," so v sporočilu za javnost zapisali na RTV Slovenija in se ji zahvalili za dolgoletno delo.

Kaj pravijo v Društvu novinarjev Slovenije?

Na novinarske odhode v politiko se je na Facebooku odzvala predsednica Društva novinarjev Slovenije Petra Lesjak Tušek, ki je zapisala:

