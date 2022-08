Dragan Barbutovski ne bo več direktor Ukoma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Dnevniku pojasnjujejo, da je Barbutovski po načinu delovanja uradnik, naklonjen uradni in transparentni komunikaciji, ne pa politik, kar naj bi se po drugi strani pričakovalo od njega. V stranki Svoboda naj bi po informacijah Dnevnika od njega pričakovali, da bo kot vodja Ukoma deloval tudi kot politik, mimo uradnih in ustaljenih načinov. Različna pričakovanja glede načina in metod dela naj bi tako rezultirala v njegovem odhodu. Kdo naj bi ga nasledil, v tem trenutku še ni jasno.

Vlada Roberta Goloba je Barbutovskega za v. d. direktorja Ukoma imenovala že na svoji prvi seji, potem ko je s tega mesta razrešila nekdanjega direktorja Uroša Urbanijo.

Gre že za drugo odmevno kadrovsko rošado v dveh dneh, ki je povezana z Golobovo vlado. Včeraj je odjeknila vest, da bo novinarka Vesna Vuković iz spletnega medija Necenzurirano v stranki Svoboda prevzela skrb za odnose z javnostmi. V stranki sicer informacije niso ne potrdili ne zanikali. Je pa Vukovićeva za N1 potrdila, "da pogovori potekajo v tej smeri".