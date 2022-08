Neuradno: Vesna Vuković zapušča Necenzurirano in bo delala za Roberta Goloba

Podjetje GEN-I je še pod vodstvom Roberta Goloba nakazovalo denar podjetju SEE M. & C., ki ga je ustanovila in dolgo časa tudi vodila Vukovićeva. Trgovec z električno energijo je podjetju nakazal 103 tisoč evrov, zadnje plačilo pa je bilo opravljeno še letos januarja.

Na spletnem portalu Necenzurirano pa so danes zvečer objavili zapis , v katerem se člani uredništva poslavljajo od Vukovićeve. "Draga Vesna, hvala ti za leta dobrih zgodb. Hvala ti za tvojo voljo in moč, s katero smo se prebijali čez težke čase," so med drugim zapisali v poslovilni objavi.

O podrobnostih Vukovićeva za N1 ni želela govoriti. Dejala je le, da jo je za vstop v politiko spodbudil komentar kandidatke za predsednico države Nataše Pirc Musar, ki je v intervjuju za Siol.net dejala:

"Da se je to zgodilo, za gospoda Goloba zagotovo ni dobro. To, da se medijski mir kupuje, da se plača medijski napad na drugače misleče, je nekaj, kar prakticira Požareport, Nova24TV in zdaj tudi Reporter in Necenzurirano. Je to novinarstvo? Odgovor je ne."

Novinar Necenzuriranega bo dodatno služil v DZ



Ni pa Vukovićeva edina članica ekipe Necenzurirano, ki išče nove karierne izzive. Tomaž Modic, eden izmed treh (dveh?) novinarjev spletnega portala Necenzurirano.si, je postal strokovni sodelavec preiskovalne komisije državnega zbora (DZ), ki preiskuje sume nezakonitega financiranja volilne kampanje strank pred letošnjimi državnozborskimi volitvami.

Golob in Vukovićeva sodelovala že v preteklosti

Kot smo poročali pred meseci, je podjetje GEN-I še pod vodstvom Roberta Goloba nakazovalo denar podjetju SEE M. & C., ki ga je ustanovila in dolgo časa tudi vodila Vukovićeva. Trgovec z električno energijo je tako podjetju nakazal 103 tisoč evrov, zadnje plačilo pa je bilo opravljeno še letos januarja. Informacijska pooblaščenka je sicer zavrnila zahtevo Siola, da mora GEN-I razkriti pogodbe s podjetjem Vukovičeve.

Kaj pravijo pri Gibanju Svoboda?



