Gorenje priznalo: Novinarka Vesna Vuković je bila na naši plačilni listi

Ker je Gorenje imelo pogodbo s podjetjem SEE M. & C. sklenjeno v različnih obdobjih med letoma 2017 in 2019, je jasno, da je podjetje poslovalo z Gorenjem tudi v času, ko je bila Vukovićeva njegova direktorica in 100-odstotna lastnica. Foto: Matej Leskovšek

" Gorenje je imelo s podjetjem SEE M. & C. sklenjene pogodbe v različnih obdobjih od 2017 do 2019, torej v času iskanja strateškega partnerja ter pred, med in takoj po prevzemnem postopku," so nam glede sodelovanja s podjetjem, ki ga je leta 2017 ustanovila novinarka portala Necenzurirano Vesna Vuković, sporočili iz velenjskega proizvajalca bele tehnike, ki je od leta 2018 v lasti kitajske družbe Hisense.

"Pogodbe se nanašajo na pripravo mesečnih poročil o presoji tveganj na ravni držav (country risk assesment) na trgih JV Evrope, na katerih je takrat delovalo Gorenje. Izvajalec je za naročnika v tem okviru spremljal, analiziral in ocenjeval politična, gospodarska, socialna in druga tveganja, ki bi lahko vplivala na poslovanje podjetja in postopek vzpostavljanja strateškega partnerstva, pozneje pa na prevzemni postopek in postopek vzpostavljanja nove strukture Hisense Europe, v okviru katerega se je lastnik odločal, v katerih državah zapirati, ohraniti ali združiti nekdanja Hisensova in Gorenjeva podjetja," so še zapisali in dodali:

"Storitve so bile dejansko opravljene, saj brez vnosa dokazila o opravljeni storitvi plačilo pogodbene obveznosti v našem sistemu ni mogoče."

Na vprašanje, koliko denarja so nakazali njenemu podjetju, nam niso odgovorili.

Vukovićeva direktorica podjetja do maja 2021

Vukovićeva je svoje podjetje, v katerem je imela stoodstotni lastniški delež, ustanovila 13. septembra 2017, kar je razvidno iz javno dostopnih podatkov na erar.si. 18. marca 2019 je podjetje v celoti prodala Mitji Zorku, do 10. maja 2021 pa je ostala še direktorica podjetja. Od tega datuma naprej je to funkcijo opravljal Zorko.

Foto: Erar.si

Od leta 2016 do januarja 2020 je sicer bila Vesna Vuković novinarka Siol.net.

GEN-I še vedno brez pojasnil

Kot je včeraj poročal pozareport.si, naj bi podjetje SEE M. & C., d. o. o. v preteklosti prejelo naslednja nakazila:

103 tisoč evrov od GEN-I, ki ga je do do lani jeseni vodil Robert Golob,

34 tisoč evrov od svetovalnega centra Brio,

73 tisoč evrov od Adventure Investments in

60 tisoč evrov od Gorenja, kjer so nam potrdili, da so s podjetjem nedvomno sodelovali.

Iz GEN-I, svetovalnega centra Brio in Adventure Investments nam še vedno niso pojasnili, zakaj in koliko denarja točno so plačevali omenjenemu podjetju, niti nam tega ni pojasnila Vukovićeva.

V spodnji tabeli si poglejte, kakšne prihodke je podjetje SEE M. & C. imelo med letoma 2017 in 2020.

Foto: Erar.si

Nekdanji izdajatelj portala Necenzurirano.si, družba Providentia, katere solastniki so bili v preteklosti novinarji Suzana Rankov, Vesna Vuković, Primož Cirman in Tomaž Modic, danes pa sta lastnika Modic in širši javnosti neznani Nejc Rozman, naj bi po poročanju portala pozareport.si Finančni upravi (Furs) dolgovala 290.493 evrov in imela že dlje časa blokirane vse transakcijske račune v državi, Furs pa naj bi izdal tudi že sklep o blokadi vsega premičnega premoženja te družbe.