Novinar Necenzuriranega bo dodatno služil v DZ

Iz DZ so nam potrdili, da je bila v skladu s sklepom preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v DZ leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 29. julija letos sklenjena pogodba s TM, medijska produkcija in svetovanje, Tomaž Modic s.p.

Komisijo, ki je bila ustanovljena 15. julija letos, vodi nekdanja novinarka RTV Slovenija, zdaj pa poslanka stranke Gibanje Svoboda Mojca Šetinc Pašek. Komisija bo med drugim preiskovala domnevno fiktivno oglaševanje medijskih hiš, ki so v delni ali celotni strankarski lasti.

DZ je za podpredsednika komisije imenoval poslanca SD Soniboja Knežaka, njeni člani pa so Žan Mahnič (SDS), Aleksander Reberšek (NSi) in Nataša Sukič (Levica). Namestniki članov so Janja Sluga (Svoboda), Janez Magyar (SDS), Janez Žakelj (NSi), Predrag Baković (SD) in Milan Jakopovič (Levica).

Strokovno bo pomagal Mojci Šetinc Pašek

Na vprašanje o nalogah Modica so nam iz DZ odgovorili, da je predmet sklenjene pogodbe strokovna pomoč predsednici preiskovalne komisije pri vodenju parlamentarnih preiskav in vsebinskem razreševanju predmeta parlamentarne preiskave.

Modic bo strokovno pomoč izvajal od 1. avgusta letos do prenehanja dela preiskovalne komisije DZ. V pomoč pri delu komisije bo tudi Mark Breznik.

Modica je za strokovno pomoč komisiji predlagala predsednica komisije Šetinc Paškova na predlog poslanske skupine Svoboda, Breznika pa poslanska skupina NSi.

"Oba zunanja strokovna sodelavca imata široke izkušnje s področja, ki ga bo preiskovala novo ustanovljena parlamentarna komisija. S preiskovalno komisijo bosta sodelovala povsem enako, pod enakimi pogoji, zakonskimi in poslovniškimi določili, kot so v vseh prejšnjih mandatih z vsemi preteklimi preiskovalnimi komisijami sodelovali zunanji strokovni sodelavci, ki so jih sebi v pomoč pri prejšnjih parlamentarnih preiskavah predlagali takratni predsedniki in člani parlamentarnih preiskovalnih komisij," so sporočili iz DZ.

Znesek pogodbe ostaja skrivnost

Iz DZ nam na vprašanje, koliko znaša vrednost pogodbe in kako se mu plačilo obračunava, niso odgovorili. Prav tako so se izognili odgovoru na vprašanje v kakšni obliki je bila sklenjena pogodba o delu.

Vprašanja smo poslali tudi na Necenzurirano.si, a odgovorov še nismo prejeli.

Modic je sicer v preteklosti pisal tudi za naš medij Siol.net. Tega izdaja podjetje TSmedia, hčerinsko podjetje Telekoma Slovenije, ki je v državni lasti. Takrat je bil zaposlen v podjetju Providentia, katerega solastniki so bili še Vesna Vuković, Primož Cirman in Suzana Rankov. Modic je bil hkrati tudi direktor podjetja. Po neuradnih informacijah so za pisanje na Siol.net med letoma 2016 in 2021 od TSmedie prejeli 581 tisoč evrov.

Zdaj Modic piše za spletni portal Necenzurirano.si, ki spada pod okrilje podjetnika Martina Odlazka. Ta se ukvarja z distribucijo ter zbiranjem in predelavo odpadkov, lastniško pa obvladuje številne slovenske medije. Uradno sicer za trženje spletnega portala Necenzurirano.si skrbi oglaševalska agencija Kokos Agency, katere 60-odstotna lastnica je družba Media24, ki jo obvladuje Odlazek.