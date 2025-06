Slovenija: ker banke ne dajo podatkov, jih bodo zasegli

"V okviru pridobljenih informacij in izvedenih zaslišanj smo v komisiji zaznali resne sume, da je nekdanji direktor UPPD Damjan Žugelj podatke, pridobljene od bank, prejemal tudi izven utečenih in s pravilnikom predpisanih elektronskih poti, ki zagotavljajo sledljivost in zaščito tovrstne občutljive dokumentacije, je danes dejal predsednik preiskovalne komisije državnega zbora in poslanec GS Aleš Rezar.

"Preiskovalna komisija preverja sum, ki je bil izpričan na enem od zaslišanj, da so bili občutljivi podatki o bančnih računih posameznikov in pravnih oseb, ki bi morali biti v skladu s pravilnikom dostavljeni izključno prek varovanega elektronskega sistema, poslani kar po navadni pošti. Pošiljka naj bi bila celo naslovljena osebno na Žuglja," je danes za medije dejal predsednik preiskovalne komisije državnega zbora in poslanec GS Aleš Rezar.

Komisija, ki jo vodi Rezar, je bila namreč ustanovljena tudi z namenom preiskave domnevnih nepravilnosti in morebitnih zlorab pooblastil v uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (UPPD) v obdobju prejšnje vlade.

Banke podatkov niso želele ali mogle predati

Ker so želeli navedene sume pri preiskovalni komisiji preveriti, so po besedah Rezarja preiskovalci banke zaprosili za podatke. Vendar jih te niso želele oziroma niso mogle predložiti. Zato so pri preiskovalni komisiji podali zahtevo za sodni zaseg relevantne dokumentacije. "Zahteva je bila naslovljena na Okrožno sodišče v Ljubljani in temelji na četrtem odstavku 8. člena v povezavi s četrtim odstavkom 13. člena Zakona o parlamentarni preiskavi," je pojasnil Rezar.

Komisija tako od izbranih slovenskih bank prek sodnega zasega zahteva:

1. Popis vseh zahtev, ki so jih prejele s strani UPPD v obdobju od 13. marca 2020 do 1. junija 2022.

2. Popis vse izhodne dokumentacije, ki je bila posredovana UPPD kot prejemniku ali naslovniku, vključno s seznamom vseh prilog, ki so bile del komunikacije.

3. Izrecno zahtevano navedbo načina dostave – torej ali je bila dokumentacija posredovana prek elektronskega sistema, po navadni pošti, prek kurirja ali kako drugače.

"Hkrati smo banke pozvali, da v vsakem primeru, kjer ni bil uporabljen elektronski sistem, tudi pojasnijo, zakaj so se odločile za takšen alternativni način dostave. To je ključno, saj interni pravilniki jasno določajo, da se mora dokumentacija izmenjevati prek elektronskega sistema, ki omogoča revizijsko sled, transparentnost in sledljivost," je še poudaril Rezar in zaključil, da banke niso predmet preiskave, preiskovalna komisija mora pridobiti njihovo dokumentacijo, zato "da ugotovi, v kakšnem obsegu je domnevna zloraba člana stranke SDS Damjana Žuglja potekala".