Pirc Musarjeva na bojni nogi z mediji: očitajo ji, da laže

Izjava predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar v intervjuju za Siol.net o kupovanju medijskega miru, ki ga po njenem mnenju prakticira Požareport, Nova24TV in zdaj tudi Reporter ter portal Necenzurirano, je v javnosti sprožila precejšen odziv. Na Twitterju je Bojan Požar, urednik portala Požareport, Pirc Musarjevo pozval, da izjavo prekliče in da se javno opraviči. Napovedal je, da bo zoper njo vložil kazensko in civilno tožbo. Tožbo namerava vložiti tudi urednik Nova24TV Boris Tomašič. Kako odgovor predsedniške kandidatke komentirajo ostali omenjeni mediji in kaj jim odgovarja Pirc Musarjeva, si lahko preberete v nadaljevanju.

Spomnimo:

Nekdanja informacijska pooblaščenka, odvetnica, zdaj pa kandidatka za predsednico republike Nataša Pirc Musar je v intervjuju za Siol.net na vprašanje, kako komentira, da je Golobov GEN-I podjetju novinarke Necezurirano Vesni Vuković plačal več kot sto tisoč evrov, pri čemer nihče od vpletenih ne želi pojasniti, za kakšen posel je šlo, odgovorila tako: "To je slabo. Da se je to zgodilo, za gospoda Goloba zagotovo ni dobro. To, da se medijski mir kupuje, da se plača medijski napad na drugače misleče, je nekaj, kar prakticira Požareport, Nova24TV in zdaj tudi Reporter in Necenzurirano. Je to novinarstvo? Odgovor je ne."

Celoten intervju z Natašo Pirc Musar si lahko preberete spodaj:

Njen odgovor je v javnosti sprožil precejšen odziv. Na Twitterju se je pred dnevi odzval urednik portala Požareport Bojan Požar. Očita ji, da so njene trditve o portalu in njegovem novinarskem delu lažne. Pirc Musarjevo je pozval, da izjavo prekliče in se opraviči.

Pismo, ki ga je objavil Požar, si lahko preberete spodaj:

Zato žal sledi :

- kazenska tožba zaradi razžalitve oz. žaljive obdolžitve

- civilna tožba za preklic lažnih in žaljivih izjav ter plačilo primerne odškodnine. 2/ @nmusar pic.twitter.com/3qQCy3rUrJ — BojanPožar (@BojanPozar) July 28, 2022

Pirc Musarjeva mu je odgovorila tako:

Po elektronski pošti pravkar prejel pričujoči dopis. @nmusar se kot običajno poskuša vleči ven, a to ni vredno niti komentarja, niti počenega groša : pic.twitter.com/mnWF17hDjq — BojanPožar (@BojanPozar) July 28, 2022

Podoben odgovor na vprašanje, kako komentira odziv Požarja, njegovo napoved o tožbi in očitke, da je tudi sama v preteklih tednih poskušala kupovati oziroma kupiti mir na portalu Požareport, smo od Pirc Musarjeve prejeli tudi mi:

"Nisem prva, še manj edina, ki govorim o tovrstnih praksah. Bi si pa želela, da sem zadnja in da se nam o tem ne bilo treba več pogovarjati. Svoja razmišljanja sem črpala iz objav v medijih, ki so o tem že pisali. Nenazadnje, morda nekoliko ironično, ravno Požareport in Necenzurirano javno obtožujeta drug drugega izvajanja tovrstnih praks. Kolikor mi je znano, med seboj nista zahtevala opravičila ali objave popravkov. Nič novega torej. Če se kateri od medijev odloči zadoščenje iskati na sodišču, je to njegova legitimna pravica. Verjamem pa, da s tem ne more uspeti."

Požar vztraja in bo, kot je pojasnil, obe tožbi, kazensko in civilno, zoper Pirc Musarjevo vložil. Med drugim je v odgovoru za Siol.net zapisal, "da je izjava Pirc Musarjeve nekaj podobnega, kot če bi sam kandidiral za predsednika države in bi v nekem intervjuju dejal, da Nataša Pirc Musar kot informacijska pooblaščenka prejema plačila, denar, za kupovanje miru pred uradom informacijske pooblaščenke, in da taisti urad proti plačilu napada drugače misleče?! In ker bi v tem primeru zanesljivo moral na sodišče."

Tudi na uredništvo Necenzurirano, Nova24TV in Reporter smo naslovili vprašanje, kako komentirajo izjavo predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar. Njihove odgovore objavljamo v celoti.

Urednik Necenzurirano Primož Cirman je zapisal naslednje: "Našega medija in njegovih novinarjev nihče nikoli ni in ne bo ‘kupil' za 'medijski mir' ali s tem ‘plačal napad na drugače misleče'. Uredništvo Necenzurirano.si bo zato storilo vse za zaščito dobrega imena in ugleda medija ter njegovih novinarjev. Konstrukta v intervjuju s hudo obtožbo pred objavo niste skušali preveriti oziroma pridobiti odziva prizadetih, s čimer ste med drugim kršili novinarski kodeks. Če se je vaša intervjuvanka Nataša Pirc Musar odločila, da bo z besednjakom in lažnimi informacijami propagandnih portalov nekdanje vladajoče stranke SDS napadala medij, ki je med vsemi najglasneje opozarjal na stranpoti nekdanje oblasti, pa to pove vse o njeni moralno-etični drži in kandidaturi za najvišjo funkcijo v državi."

Boris Tomašič, odgovorni urednik Nova24TV je izjavo Pirc Musarjeve komentiral z besedami: "Izjava je laž. Od Nataše Pirc Musar zahtevamo opravičilo za izrečene laži, ki škodijo našemu podjetju in mediju. Nameravamo vložiti tožbo za poplačilo nastale škode."

Tako se je odzval odgovorni urednik Reporterja Silvester Šurla: "Nataša Pirc Musar ima do nekaterih medijev že prav sovražen odnos, še posebej tiste peščice, ki ji na vsakem koraku ne pojemo hvalnic. Ki se je ne ustrašimo in si drznemo o njej in njenem možu napisati tudi kaj kritičnega. Z Reporterjem, in še prej z Magom, je bila vedno na bojni nogi, pogosto nam je skušala škodovati, zdaj pa nas poskuša še javno diskreditirati. Nataši Pirc Musar v tem primeru 'ni ušlo', ni hitreje govorila, kot mislila. Medije je poskušala diskreditirati preventivno, s točno z določenim namenom. Da nam volivci ne bi verjeli, ko bomo razkrili še kako umazanijo, ki bi preprečila njen zmagoviti pohod na predsedniško palačo. A njene do nas lažnive in žaljive obtožbe so ostale na ravni govoric, v stilu 'rekla-kazala', na ravni vaških opravljivk. To je razvidno tudi iz intervjuja z njo, ki bo objavljen v ponedeljkovi izdaji Reporterja."