To je premoženje Nataše Pirc Musar: motor, delnice, nepremičnine …

Kandidatka Milana Kučana in Danila Türka za predsednico države Nataša Pirc Musar je razkrila svoje premoženje, med katerim je tudi Ruska dača. Svoje premoženje je razkril tudi njen mož Aleš Musar, ki ima pod palcem več milijonov evrov.

Dobrega pol milijona evrov premoženja naj bi imela kandidatka za predsednico države Nataša Pirc Musar. In to brez upoštevanja premoženja njenega moža Aleša Musarja, ki ima pod palcem več milijonov evrov. Kako je Pirc Musarjeva, ki je kariero gradila kot novinarka, nadaljevala kot informacijska pooblaščenka, (zaenkrat) končala pa kot pravnica v lastni odvetniški družbi, prišla do tolikšnega premoženja, ni pojasnjeno. Vse podatke, ki jih bomo razkrili v članku, je Pirc Musarjeva sama objavila na svoji spletni strani.

Finančne naložbe – 286 tisoč evrov

Na banki ima Pirc Musarjeva 30 tisoč evrov gotovine, približno 13 tisoč evrov ima v delnicah Krke. V lasti ima tudi za skoraj četrt milijona evrov finančnih naložb, ki niso podrobneje pojasnjene. Kot tudi dejstvo, zakaj lastništvo delnic Krke ne spada med finančne naložbe.

Nepremičnine – 110 tisoč evrov

Pirc Musarjeva ima v lasti 75 odstotkov družinske hiše v Radomljah, kar je glede na podatke GURS vredno 110 tisoč evrov.

Podjetja – 176.500 evrov

V dveh podjetjih je Pirc Musarjeva solastnica. Ima skoraj 50 odstotkov podjetja Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle, kar je ocenjeno na 63 tisoč evrov. V lasti ima tudi 14,6 odstotka Ruske dače d.o.o., kar naj bi bilo vredno 113.500 evrov.

Vozila – deset tisoč evrov

Pirc Musarjeva je sicer v javnosti že nekaj let znana kot zaprisežena motoristka. V svoji garaži ima sicer samo enega, gre za Kawasaki Vulcan S z letnico 2022, ki naj bi bil vreden deset tisoč evrov. Kandidatka za Pahorjevo nasledstvo ima tudi avtomobil, in sicer Mercedes E 220 karavan, vendar ta ni v njeni lasti, temveč ga le najema.

Mož milijonar

Veliko več ima pod palcem mož Pirc Musarjeve Aleš Musar, ki se je v preteklosti znašel tudi v kakšni "aferi". Finance so leta 2013 tako poročale v članku "Musar izvedel Kordeža", da je "Aleš Musar (oziroma družbe, ki jih lastniško ali upravljavsko kontrolira) izpeljal podoben posel z delnicami S-Reala, kot ga je Bine Kordež z deležem podjetja HTC Dva, in s tem družbo HTG oškodoval za 1,2 milijona evrov."

Premoženje Musarja se nahaja predvsem v podjetjih, točneje v nemškem podjetju Aulon GmbH (vrednost deleža Musar sam ocenjuje na dobra dva milijona evrov) ter v Auratus d.o.o. (vrednost deleža Musar sam ocenjuje na 422 tisoč evrov).

Za informacije o premoženjskem stanju bomo zaprosili vse osebe, ki so napovedale kandidaturo za mesto predsednika oziroma predsednice države. Podatke bomo objavili, ko jih prejmemo.