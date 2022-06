V boj za predsednico tudi Nina Krajnik

Nataša Pirc Musar bo kandidirala s podpisi volivcev, kot nestrankarska kandidatka, ne bo pa odklonila pogovorov o morebitni podpori kakšne od strank, je povedala v četrtek. Pri kandidaturi jo je podprlo več znanih osebnosti, med drugim tudi nekdanja predsednika republike Milan Kučan in Danilo Türk.

Nina Krajnik, psihoanalitičarka in doktorica filozofije, je svojo kandidaturo napovedala na družbenih omrežjih in jo bo predstavila v ponedeljek. "To, kar je politično, je to, kar je osebno. Zato je moja politika politika singularnega," piše med drugim o svoji osebni predstavitvi.

V ponedeljek, 27. junija, bom v dvorani Slovenske matice na novinarski konferenci predstavila svojo kandidaturo za predsednico Republike Slovenije. pic.twitter.com/0Bc3k4Udv9 — Nina Krajnik (@KrajnikNina) June 25, 2022

O kandidatih za predsedniške volitve bodo v ponedeljek razpravljali tudi na kongresu največje parlamentarne stranke Gibanje Svoboda. V boj bodo po napovedih poslali podpredsednico stranke Marto Kos.

Med morebitnimi kandidati se omenja še nekdanjega premierja Mira Cerarja, nekdanjega ministra za zunanje zadeve Iva Vajgla in kočevskega župana Vladimirja Prebiliča.