Predsednik PSG-ja še drugič oproščen korupcije

Al-Helajfi, ki je tudi predsednik katarske medijske hiše beIN Media in prvi mož združenja evropskih nogometnih klubov, je bil obtožen, da naj bi nekdanjega generalnega sekretarja Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Jeromeja Valckeja napeljeval h kaznivemu dejanju.Valckeja so obtožili, da je želel prenesti televizijske pravice za prenose tekem svetovnih prvenstev v letih 2026 in 2030 za Bližnji vzhod in severno Afriko na medijsko podjetje, ki ga vodi Al-Helajfi.

Televizijske pravice, za vilo na Sardiniji

Foto: Guliverimage Al-Helajfi pa naj bi v zameno Valckeju, ki je leta 2018 od odbor za etiko pri Fifi prejel 10 letno prepoved sodelovanja v nogometu, ponudil v izključno uporabo luksuzno vilo na Sardiniji.Po navedbah tožilstva se zadeva nanaša na sestanek 24. oktobra 2013 na francoskem sedežu podjetja beIN, ko naj bi Al-Helajfi obljubil, da bo kupil vilo na Sardiniji za pet milijonov evrov, pravice do njene izključne uporabe pa bi pripadle Valckeju.

Al-Helajfi naj bi nato dve leti pozneje premoženje predal Francozu pod določenimi pogoji. Al-Helajfi je ves čas zanikal, da bi kupil omenjeno nepremičnino ali jo obljubil Valckeju. Kot je trdilo tožilstvo, se je Valcke v zameno za vilo zavezal, da bo "naredil vse, kar je v njegovi moči", da bi zagotovil, da bo beIN postal regionalni izdajatelj televizijskih prenosov z dveh svetovnih prvenstev. To se je zgodilo 29. aprila 2014, s sporazumom, ki ga Fifa od takrat ni nikoli izpodbijala.

Al-Helajfi oproščen še drugič

Foto: Reuters To je že drugič, da je bil Al-Helajfi oproščen kaznivih dejanj na švicarskem zveznem sodišču. Sodišče na prvi stopnji ga je že prej oprostilo, a se je tožilstvom pritožilo na to odločitev."Leta neutemeljenih očitkov, fiktivnih obtožb in nenehnega blatenja so se dvakrat izkazali za popolnoma in v celoti neutemeljene," je v izjavi sporočil odvetnik Al-Helajfija Marc Bonnant.

Valcke je sicer bil obsojen v ločenih obtožbah, ki niso vključevale Al-Helajfija. Obsojen je bil na 11-mesečno pogojno kazen, Fifi pa mora plačati 1,75 milijona evrov odškodnine zaradi poneverbe in pasivne korupcije.

Te obtožbe se nanašajo na to, da je Valcke izkoriščal svoj položaj, da bi vplival na podelitev medijskih pravic za različna svetovna prvenstva in druge turnirje v Italiji in Grčiji v zameno za plačila grškega poslovneža Dinosa Derisa, ki je bil prav tako obtožen.