Z dovoljenjem nekdanjega direktorja Fursa Ivana Simiča objavljamo njegov zapis o trditvah predsednika vlade Roberta Goloba.

Spoštovani Predsednik Vlade dr. Robert Golob

V časopisu Primorske novice sem zasledil vaš intervju z naslovom:

"Sprejemali bomo ne leve in ne desne, temveč najboljše rešitve."

Na vprašanje novinarjev:

"Na primer na Fursu. No, Ivan Simič vas je sicer prehitel z odstopom, vendar bi ga v nasprotnem razrešili."

ste odgovorili:

"To je odličen primer, ki kaže, kako zelo smo v resnici drugačni od prejšnje vlade. Gospod Simič je prišel na položaj po osebnem dogovoru z bivšim predsednikom vlade. Ne glede na to, kakšen davčni strokovnjak je, je bilo to politično imenovanje. Mi smo za vršilca dolžnosti imenovali Petra Gruma. Prihaja iz sistema, je karierni fursovec, ki se je izkazal kot strokovnjak v javni upravi in je zdaj, ko se je nekdo politično poslovil, prevzel funkcijo direktorja. To je popolna razlika. Namesto mojega prijatelja smo imenovali človeka iz javne uprave, ki ga prej sploh nisem poznal, je pa imel najboljše strokovne reference. In ta isti vzorec skušamo uporabiti povsod."

Že takoj na začetku izjave ste izrekli neresnični podatek, kar si kot predsednik Vlade ne bi smeli dovoliti. Dejstvo je, da funkcijo v.d. generalnega direktorja Fursa nisem nastopil po osebnem dogovoru z bivšim predsednikom vlade, temveč po več razgovorih s takratnim ministrom za finance mag. Andrejem Šircljem,

Za ponovni prevzem vodenje finančne uprave sem se odločil zelo težko, saj sem vedel, da se bodo pojavljali takšni kot ste vi, ki bodo o meni širili neresnice in podtikali tisto, kar ni res. Toda želja, da se stvari uredijo, da se preneha z uničevanjem davčnih zavezancev, katerega je bilo največ v času, ko je bil v vodstvu Fursa ravno vaš Peter Grum in del ekipe, katero je sedaj nastavil, sem se odločil za prevzem funkcije in to le za šest mesecev. Ker smo bili sredi projektov, ki so bili v teku, poleg tega pa so me davčni zavezanci, strokovna javnost in nekateri zaposleni na Fursu prosili, da še ostanem, sem ostal še dodatnih šest mesecev. Drugače je bil moj odhod iz Fursa predviden 30.09.2022. V zvezi z mojim vodenjem Fursa sem prejel pohvale z vseh strani, tako s strani davčnih zavezancev in strokovne javnosti, kot tudi s strani politike, koalicije in opozicije.

Zato vas prosim, da se drugič vzdržite komentiranja mojega dela, ker o tem, kako je bilo na Fursu pred mojim prihodom in kako v času mojega vodenja Fursa, kot nekdanji odlično preplačani manager državnega podjetja, nimate dovolj informacij ali pa nimate nobenih informacij.

Odstopil sem po imenovanju ministra za finance in to zaradi tega, ker imam svoj ponos in ne dovolim, da kdor koli zaničuje moje delo, me razglaša za nekompetentnega in napoveduje mojo menjavo, kar ste počeli vi. Dobro veste, da bi lahko ostal na funkciji, vaša vlada bi me zamenjala in prejel bi sorazmerno visoko odpravnino. Ker tega ne potrebujem, sem odstopil in vam olajšal pot do izbire novega generalnega direktorja. To bi morali ceniti. Sploh pa, ker nisem postopal tako kot vi, ko ste po izteku mandata v GEN-i, na vse možne načine želeli novi mandat.

Vem, da ste vi predsednik Vlade, da ste najvišja oblast v Republiki Sloveniji, toda to vam ne daje pravice, da me kot državljana Republike Slovenije zaničujete in v zvezi z mojim imenovanjem širite neresnice. Nisem kot ostali, ki so tiho. Zmeraj bom reagiral na vaše izjave ali zapise, katerih namen bo moja diskreditacija. Poleg tega pa ste nam vi obljubili, da bomo živeli v svobodi in da nihče ne bo deležen maltretiranja. Žal prvi tedni ne kažejo tega.

Dejstvo je, da v mojem primeru ni šlo za politično, temveč za strokovno imenovanje. V trenutku imenovanja sem imel za seboj več kot 30 let prakse kot davčni svetovalec in to v lastnem zasebnem podjetju in več kot 3,5 leta vodenja dveh davčnih uprav (2.700 in 6.500 zaposlenih), v dveh različnih državah. To pomeni, da o davkih, davčnih postopkih in vodenjih davčnih uprav vem več kot kdor koli drugi v Sloveniji. Poleg tega nisem član nobene politične stranke in zaradi tega mi ne morete pripisovati političnega imenovanja. Sploh pa ne kot predsednik Vlade Republike Slovenije.

Ne bom se opredeljeval do vaših besed o Petru Grumu, katerega imenujete karierni fursovec, saj ga zelo dobro poznam. Na takratni Generalni davčni urad (mislim 2006) sem ga pripeljal jaz. Poleg tega je bilo v času, ko je bil on namestnik generalne direktorice, izdanih veliko nezakonitih in neustavnih odločb, kar so naknadno potrdila sodišča in so zadeve bile vrnjene v ponovne postopke. Vaš kandidat Peter Grum nima izkušenj z vodenjem finančne uprave, saj je do sedaj ni vodil, ampak je bil le namestnik. Poleg tega je njegov prvi nastop, ki je bil političen, izžareval preveliko sovražnost do mene kot predhodnika, saj je med drugim izjavil, da bo pod njegovim vodstvom finančna uprava delovala strokovno, učinkovito in nepolitično. Ne vem ali je nenamerno ali namerno izpustil, da bo finančna uprava delovala tudi zakonito, saj do sedaj, ko je on bil namestnik temu ni bilo tako v celoti. Zato menim, da je Peter Grum slaba izbira za davčne zavezance in odlična izbira za davčne svetovalce.