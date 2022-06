Klakočar Zupančičeva na državno proslavo prikorakala kot hollywoodska zvezda #video

Urška Klakočar Zupančič je novi Zlatko. https://t.co/ItzX39qN2T — Miha Aleš 🇸🇮🇺🇦 (@miha_ales) June 25, 2022

"Kakšna sramota, to ni premiera filma," in "Bila je prepričana, da je na red-carpet-u (rdeči preprogi, op.a.) v Cannesu ali Benetkah," so se po sinočnji osrednji državni proslavi usuli različni komentarji na twitterju. Poleg političnega vrha so se proslave udeležili tudi predstavniki številnih državnih institucij in drugi častni gostje.

Mnogi menijo, da je Klakočar Zupančičeva osramotila svojo funkcijo, državo in državljane s tem, ko je s hojo po rdeči preprogi mahala z rokami, se obračala k publiki in jo z dvignjenimi rokami celo spodbujala k ploskanju.

@klakocar_urska Pa ženska, kaj ti ni jasno? A si to imela predstavo za folk al pozdrav gardi? Sramota od sramote. Upam da te je danes vsaj malo sram. Ker mene bi bilo. To niso bili Oskarji. Ali Cannes. OMB. — 🇸🇮moja dežela (@moja_dezela) June 25, 2022

Tako, kot se je danes 24. Junija ob prihodu na proslavo obnašala predsednica zakonodajnega organa v Republiki Slovenji je NEDOSTOJNO! Kot državljan RS pričakujem, da se Urška Klakočar Zupančič javno opraviči https://t.co/iJmr7HxEub — Matjaž Lesjak (@LesjakMatjaz) June 24, 2022

Slovesnost se je začela s topovskimi salvami z ljubljanskega gradu in pregledom častne enote Slovenske vojske ter ešalona praporščakov in zastavonoš.

Tokrat so bili znova vabljeni praporščaki vseh veteranskih in domoljubnih organizacij. Leta 2020 so namreč, kot so tedaj pojasnjevali, zaradi omejitev, povezanih z epidemijo covida-19, udeležbo praporščakov odpovedali, lani pa so sklenili, da bo proslava minila brez praporščakov borčevskih organizacij. Obakrat je bil do tega kritičen del političnega prostora, predstavniki nekaterih strank pa se proslave zato niso udeležili.

Letos pa si jo bodo mnogi zapomnili predvsem po za marsikoga nedostojnem vedenju predsednice državnega zbora.

Urška Klakočar Zupančič 😎👇 pic.twitter.com/LmrvDd4Fzt — Perš Luka Perš (@pers_luka) June 24, 2022