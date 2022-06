Milan Kučan in Danilo Türk si želita Natašo Pirc Musar za predsednico

Gonilo njenega dela bo, če bo izvoljena, mogoče strniti v stavek: "Ne bom tiho," je ob današnji najavi kandidature poudarila Pirc Musarjeva. Kot pojasnjuje, se namreč že vse svoje življenje ukvarja s temeljnimi človekovimi pravicami in temelji pravne države, prav predsedniška funkcija pa je po njenem mnenju tista, kjer je boj za obe omenjeni področji poudarjen.

Pirc Musarjevo so, kot je danes spomnila, že velikokrat vabili, da vstopi v politiko, a je vsakič znova zatrjevala, da je za to premlada, poudarja predsedniška kandidatka. Zatrjuje tudi, da se v izvršilni veji oblasti ne vidi, saj je treba ob tem včasih sprejemati tudi "gnile kompromise".

Že nekaj let pa v njej tli želja, da bi v slovenskem družbenem in političnem prostoru še kaj naredila, zato ocenjuje, da ji je funkcija predsednice države pisana na kožo.

Potrebuje pet tisoč podpisov, strankarska kandidatka ne bo

Kandidaturo bo vložila s podpisi volivcev, v skladu z zakonom jih mora zbrati pet tisoč. Kot še poudarja Pirc Musarjeva, ne bo pristala na to, da bi postala strankarska kandidatka, ne bo pa odklonila pogovorov o morebitni podpori kakšne od strank.

Pirc Musarjevo pri kandidaturi podpira 14 posameznikov iz različnih sfer družbe, ob nekdanjih predsednikih Kučanu in Türku še igralki Milena Zupančič in Nataša Barbara Gračner, pevka Alenka Godec, pisatelj Tadej Golob, članica SAZU in profesorica prava Alenka Šelih, dolgoletni televizijski voditelj in novinar Slavko Bobovnik, nekdanji košarkar Boštjan Nachbar, humanitarke Ninna Kozorog, Biserka Marolt Meden in Anita Ogulin, nekdanji predsednik DZ Pavel Gantar ter pravnik in humanitarec Dragan Petrovec.

Med kandidati še druga znana imena

Pirc Musarjeva je danes prva uradno napovedala kandidaturo za predsednico države. Med morebitnimi kandidati se omenja tudi podpredsednico največje vladne stranke Gibanja Svoboda Marto Kos – njeno kandidaturo bodo v ponedeljek obravnavali na kongresu stranke –, pa tudi nekdanjega premierja Mira Cerarja, nekdanjega ministra za zunanje zadeve Iva Vajgla in kočevskega župana Vladimirja Prebiliča.