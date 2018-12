Janša nad odvetnico Melanie Trump, Pirc Musarjeva mu ni ostala dolžna

Na družbenem omrežju Twitter se je vnel besedni spopad med prvakom SDS Janezom Janšo in odvetnico Natašo Pirc Musar. Janša je pravni zastopnici ameriške prve dame Melanie Trump očital, da je radikalna levičarka, ki se bori proti vsemu, kar predstavlja ameriški predsednik Donald Trump, hkrati pa sprejema denar od "fašistov". Pirc Musarjeva mu ni ostala dolžna. Po njenih besedah je bil Janša vedno in je še danes komunist. Dokaz za to so po njenih besedah ponarejene fotografije, ki jih uporablja.

This is Mrs. Natasa Pirc Musar, a radical leftist, an attorney of @FLOTUS and her family in Slovenia - Fighting against everything what @POTUS represents in #USA - but gladly taking money from damn “fascists”. @BreitbartNews pic.twitter.com/pRiYbglORn — Janez Janša (@JJansaSDS) December 13, 2018

"To je gospa Nataša Pirc Musar, radikalna levičarka, odvetnica ameriške prve dame Melanie Trump in njene družine v Sloveniji. Bori se proti vsemu, kar ameriški predsednik (Donald Trump, op. a.) predstavlja v ZDA, hkrati pa rade volje vzame denar od prekletih 'fašistov'," je na družbenem omrežju Twitter zapisal predsednik SDS Janez Janša in v objavi označil portal Breitbart News.

Prvak SDS problematiziral izjavo odvetnice o nošenju orožja v ZDA

Pod svojo objavo je priložil prevod nedavne izjave Pirc Musarjeve o nošenju orožja v ZDA. "Razložite, kaj v moji tezi ne drži. Več možnosti dostopa do orožja v ZDA pomeni več streljanja. (Pre)malo omejitev svobode govora glede radikalnih idej pomeni več novih pripadnikov takim idejam," je na Twitterju poudarila odvetnica Melanie Trump.

Razložite, kaj v moji tezi ne drži. Več možnosti dostopa do orožja v ZDA pomeni več streljanja. (Pre)malo omejitev svobode govora glede radikalnih idej pomeni več novih pripadnikov takim idejam. #marketingatitsbest — 🕊 Nataša Pirc Musar (@nmusar) December 13, 2018

Več o besednem spopadu med Janezom Janšo in Natašo Pirc Musar na Twitterju tudi v oddaji Planet Danes na Planet TV. Vabljeni k ogledu ob 17.55.

Pirc Musarjeva o Janši: Enkrat komunist, vedno komunist

Dear @BreitbartNews, there is only one thing to know about @JJansaSDS: Once a communist, always a communist. Proof: uses fake photos. #photomontage https://t.co/htMQ59kG35 — 🕊 Nataša Pirc Musar (@nmusar) December 13, 2018

Nataša Pirc Musar je v odzivu na besede prvaka SDS zapisala naslednje: "Tu je samo ena stvar, ki jo morate vedeti o Janezu Janši: enkrat komunist, vedno komunist. Dokaz: uporablja ponarejene fotografije." Pirc Musarjeva Melanio Trump in njeno družino v Sloveniji zastopa od leta 2016.