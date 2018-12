Tanja Fajon o zapisih na Twitterju: Grožnje s smrtjo bom prijavila #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po terorističnem napadu v Strasbourgu, v katerem je napadalec ubil tri osebe, se je na družbenih omrežjih na evropsko poslanko stranke SD Tanjo Fajon, ki v javnosti pogosto zagovarja pravice migrantov, zaradi njenih stališč vsul plaz zapisov, ki jih mnogi označujejo za žaljive in neprimerne. Predsednik Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič bi jo celo poslal na psihiatrični pregled.

Več v oddaji Planet Danes ob 17.55 na Planet TV.

"Poglejte, da mene Fajonova na ta način dela soodgovornega za ta zločin, pa je kaznivo dejanje razžalitve. Da takšnim, ki opozarjamo na nevarnost, da bi se ti zločini še dogajali pri nas, da bi bili mi odgovorni za te zločine – menim, da bi jo morali poslati na kakšen pregled! Če so Le Penovo poslali na psihiatrični pregled, ker je kazala realistične posnetke migrantov, potem je potrebno zaradi take izjave proti tistim, ki se bojimo za svoja življenja, življenja otrok in življenja sodržavljanov, potem bi morali tudi njo poslati na kakšen psihiatrični pregled," je dejal Jelinčič v oddaji na televiziji Nova24.

S temi besedami se je odzval na zapis Fajonove na Twitterju, naj se ljudje vzdržijo agresivnih komentarjev, saj se s tem nevede postavljajo na stran napadalcev in s tem nosijo velik del odgovornosti. Fajonova je dodala, da bo grožnje s smrtjo prijavila.

Osebno ne tovrstnim piscem ne tistim, ki jih inspirirajo, ne želim nič slabega, čeprav kažejo svojo najslabšo plat.

Predvsem desničarski populisti, ki to situacijo ustvarjajo, pa se morajo zavedati, da je morda kmalu ne bodo več mogli obvladovati 1/2 https://t.co/F0nZbXTaTQ — Tanja Fajon, mag. (@tfajon) December 12, 2018

Zato pozivam ljudi, da se vzdržijo agresivnih komentarjev. S tem se namreč (čeprav nevede) postavljajo na stran napadalcev in nosijo velik del odgovornosti. Grožnje s smrtjo bom prijavila 2/2 https://t.co/F0nZbXTaTQ — Tanja Fajon, mag. (@tfajon) December 12, 2018

Kaj sta zapisala Tanko in Lisec?

Med drugim sta se o Fajonovi na Twitterju po terorističnem napadu razpisala tudi poslanca stranke SDS Tomaž Lisec in Jože Tanko.

Prijateljica ilegalnih migrantov v fazi EU volitev. 'Če vabiš, plačaj'... https://t.co/LfKh5Mb2Bd — TomazLisec (@TomazLisec) December 11, 2018

Ojoj, @tfajon pravi, da sem ji grozil s smrtjo. Slabo bere in katastrofalno (nalašč?) interpretira tvite. Pričakovano. Če se ne strinjam z njenim zagovarjanjem ilegalnih migrantov in islamskh teroristov, še ne pomeni, da bi ji želel kaj slabega. — TomazLisec (@TomazLisec) December 12, 2018