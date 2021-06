Šef Ukoma vrača udarec Pirc Musarjevi

Spomnimo, da je pred slabim mesecem dni Pravna mreža za varstvo demokracije v sodelovanju z odvetniško družbo Pirc Musar & Lemut Strle na ljubljansko tožilstvo zaradi nespoštovanja zakonskih obveznosti do Slovenske tiskovne agencije (STA) kazensko ovadila Uroša Urbanijo. Direktorju Ukoma med drugim očitajo, da je izrabil svoj položaj, prestopil meje uradnih pravic in ni opravil uradne dolžnosti, s čimer je tiskovni agenciji povzročil večjo škodo.

Urbanija je v ovadbi zapisal, da se kazenska ovadba zoper Katarino Bervar Sternad, predstavnico Pravne mreže za varstvo demokracije, in Natašo Pirc Musar, sopripravljalko krive ovadbe, nanaša na vložitev krive kazenske ovadbe, saj sta kot univerzitetni diplomirani pravnici na podlagi poznavanja pravnih predpisov in na podlagi listin, ki sta jih predložili kot dokaz v krivi ovadbi z dne 17. 5. 2021, vedeli, da kazenska ovadba, ki sta jo vložili zoper njega, ne predstavlja kaznivega dejanja.

Direktor Ukoma Uroš Urbanija v kazenski ovadbi predlaga, da pristojno državno tožilstvo ukrene vse, kar je potrebno, da se raziščejo v tej kazenski zadevi navedena kazniva dejanja ter zoper osumljenki vloži obtožni predlog. Foto: STA Dodaja, da sta Bervar Sternadova in Pirc Musarjeva ob vložitvi kazenske ovadbe vedeli, da je sklicevanje pripravljalcev krive ovadbe pri definiranju razmerja med STA in Ukom zgolj in samo na ZSTAgen v nasprotju s pravnim redom in ustavnim načelom enakosti pred zakonom. Položaj STA kot gospodarske družbe, ki izvaja gospodarsko javno službo, ni in ne sme biti drugačen in privilegiran glede na položaj preostalih gospodarskih družb v Sloveniji, ki izvajajo gospodarske javne službe.

"Kot gospodarska družba, ki v delu svojega poslovanja izvaja gospodarsko javno službo, je STA dolžna delovati in poslovati po določbah zakona o gospodarski javni službi ter pri svojem poslovanju upoštevati zkon o javnih financah, zakon o izvrševanju proračuna in druge prepise, ki se nanašajo na transparentno porabo javnega denarja. STA ne more delovati zgolj po določbah zakona o STA, temveč mora pri svojem opravljanju gospodarske dejavnosti upoštevati celotno slovensko zakonodajo in predpise, ki jo, tako kot vse preostale gospodarske subjekte v Republiki Sloveniji, zavezujejo," je zapisano v ovadbi.

Prav tako sta se Bervar Sternadova in Pirc Musarjeva po njegovih besedah ob pregledu Pogodbe št. 81/2019 seznanili z vsebino 6. člena, ki določa dolžnost izvajalca gospodarske javne službe, STA, da na zahtevo Ukoma le-temu posreduje celotno dokumentacijo in da kršitev tega člena pogodbe predstavlja razlog za prenehanje izplačevanja sredstev iz proračuna. "Kljub temu dejstvu sta v krivi kazenski ovadbi obtožili direktorja Ukoma zlorabe položaja, prestopa meje uradnih pravic in opustitve opravljanja uradne dolžnosti. Katarina Bervar Sternad in Nataša Pirc Musar sta tako zavestno in naklepno vložili kazensko ovadbo, ki nima nobene pravne podlage," je prepričan Urbanija.

Pirc Musarjeva za komentar ni bila dosegljiva. Objavili ga bomo, ko ga prejmemo.

Kazensko ovadbo s podobnimi očitki zoper Urbanijo je decembra 2020 že vložil Sindikat novinarjev Slovenije. Kazenska ovadba je bila zavržena, saj je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani ugotovilo, da Urbanija pri svojem delu v odnosu do STA ni storil nobenega uradno pregonljivega dejanja.

Celotno besedilo kazenske ovadbe lahko preberete tukaj: