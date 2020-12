Janša: Obveznosti do STA bodo izpolnjene, ko bo Ukom prejel dokumentacijo

Pogodbene obveznosti do STA bodo izpolnjene takoj, ko bo Ukom prejel in preveril zahtevano dokumentacijo, je na Twitterju navedel premier Janez Janša. Poziv direktorja STA Bojana Veselinoviča k vnovični vzpostavitvi rednega financiranja STA pa je označil za posmeh vladavini prava.

Premier Janez Janša je na Twitterju navedel, da je bila aktualna pogodba, ki ureja medsebojne obveznosti med Slovensko tiskovno agencijo (STA) in vladnim uradom za komuniciranje (Ukom), podpisana decembra 2019, v času vlade Marjana Šarca. Direktor STA ob podpisu pogodbe po navedbah Janše "ni imel nobenih pripomb na Ukom kot predstavnika vlade".

Zato je po mnenju predsednika vlade "nesprejemljivo, da danes išče različne izgovore in ne upošteva podpisane pogodbe. Če Ukom ne bi bil pristojen za podpis pogodbe, potem bi bila ta enostavno nična in bi morala STA proračunu vrniti še ves denar, izplačan od januarja letos," je še zapisal in dodal, da je "pozivanje k nezakonitemu ravnanju v korist direktorja agencije, ki eklatantno krši pogodbo in ogroža socialni položaj zaposlenih, posmeh vladavini prava".

Pismo Janši in ministrom

Vodstvo STA je namreč danes v pismu vladi pozvalo predsednika vlade ter vse ministre, da podprejo zahtevo kolektiva in nadzornega sveta STA za plačilo nadomestila za javno službo za opravljeno delo agencije v zadnjih mesecih tega leta. Od vlade pričakujejo, da bo znova vzpostavila financiranje STA za leto 2020 in podpisala letno pogodbo o financiranju javne službe STA v letu 2021.

Menijo, da je ustavitev financiranja s strani Ukoma nezakonita, saj Ukom pogojuje plačevanje mesečnih nadomestil za opravljanje javne službe z dostavo nekaterih dokumentov, čeprav nikoli ni navedel niti pravne osnove niti se ni izkazal z ustreznim pooblastilom za pravico do dostopa do informacij STA. Šele v začetku decembra pa so bili seznanjeni, da ne obstaja pravni akt, s katerim bi vlada pooblastila Ukom, da nastopa v njenem imenu v razmerju do STA. To izhaja iz odgovora, ki ga je po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja od Ukoma pridobila poslanka SMC Janja Sluga. Tega dejstva pa informacija Ukoma o nezmožnosti izvajanja letne pogodbe o opravljanju javne službe, ki jo je še pred tem konec novembra obravnavala vlada na eni izmed dopisnih sej, ne upošteva.

Počivalšek: Vlada mora še letos rešiti zaplet

Prvak SMC in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek bo glede financiranja STA vladi predlagal sklep, s katerim bodo Ukomu dali jasna pooblastila in navodila. Vlada mora zaplet rešiti urgentno, saj delo STA ne sme biti ogroženo, so Počivalškove besede po pisanju STA navedli na ministrstvu.

Kot so sporočili z ministrstva, Počivalšek namreč opozarja, da STA izvaja pomembno javno službo na podlagi zakona in pogodbe z Uradom za komuniciranje (Ukom), ki določa izvedbene obveznosti za opravljanje in financiranje te javne službe.

Foto: STA Pogodbo je na strani STA podpisal direktor STA, zato bo Počivalšek zahteval pojasnila, ali Veselinovič dejansko krši pogodbene obveznosti, kar mu sicer očita direktor Ukoma Uroš Urbanija. Hkrati bo zahteval pojasnila, ali je odločitev Urbanije, da ustavi financiranje STA, skladna s pogodbo in zakonom, so sporočili z ministrstva.

"Vsekakor mora vlada urgentno, to je še letos rešiti ta zaplet, ker je STA zelo pomembna institucija in njeno delo ne sme biti ogroženo, še posebej pa je nujno zagotoviti sredstva za plače zaposlenih, ki svoje poslanstvo korektno izpolnjujejo," je dejal Počivalšek, ki bo zaradi različnih interpretacij vladi predlagal sklep, s katerim bodo Ukomu "dali jasna pooblastila in navodila za izvajanje s tem povezanih nalog".

Zorčič si bo aktivno prizadeval za rešitev problema

Že minuli teden pa so se zaposleni na STA obrnili na predsednika DZ Igorja Zorčiča in ga pozvali, naj zagotovi spoštovanje sklepov odbora DZ za kulturo. Ta je namreč 14. decembra vlado pozval, naj v treh dneh izpolni zakonske dolžnosti in izplača zapadle finančne obveznosti do STA ter naj ji zagotovi nadaljnjo finančno stabilnost, a vlada tega še ni storila.

V kabinetu predsednika DZ so danes pojasnili, da si bo Zorčič aktivno prizadeval za rešitev tega problema in bo storil vse, kar je v njegovi moči, da se problem reši čim prej. Več o tem bo po njihovih navedbah znanega v torek, so še navedli v Zorčičevem kabinetu, a podrobnosti niso pojasnjevali.

Za STA pa je Zorčič dejal, da podpira prizadevanja kolektiva STA in pričakuje, da bo vlada upoštevala sklepe odbora ter čim prej zagotovila vzdržno financiranje STA.