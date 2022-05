Uradno: javnost ne sme izvedeti, zakaj je Golob plačal 103 tisoč evrov podjetju Vukovićeve

V GEN-I še vedno niso pojasnili, kako so v času Roberta Goloba plačevali podjetje novinarke Vesne Vuković, niti tega nista storila Golob in Vukovićeva.

V GEN-I še vedno niso pojasnili, kako so v času Roberta Goloba plačevali podjetje novinarke Vesne Vuković, niti tega nista storila Golob in Vukovićeva. Foto: Matej Leskovšek/STA

GEN-I Roberta Goloba je pogodbo s podjetjem SEE M. & C., ki ga je ustanovila in dolgo vodila Vesna Vuković, sklenil že leta 2019, je pokazala odločitev informacijske pooblaščenke, ki nas je danes obvestila, da pa javnost nima pravice izvedeti, zakaj je Golobov GEN-I temu podjetju v več letih nakazal skupaj 103 tisoč evrov. Zadnje nakazilo v višini 3.660 evrov je bilo letos. GEN-I ob podpisu pogodb in aneksov ni bil v pretežni lasti države, je informacijska pooblaščenka pojasnila, zakaj javnost ne sme izvedeti za razloge nakazil podjetju novinarke portala Necenzurirano.

Podjetju SEE M. & C. je v času, ko ga je kot direktorica vodila novinarka Vesna Vuković, denar nakazovalo tudi podjetje Gorenje, ki je pa samo takoj javnosti pojasnilo razloge poslovanja.

GEN-I in Robert Golob pa zadnje mesece nista bila pripravljena razkriti razlogov plačil podjetju. Podjetje Vesne Vuković pa je bilo tudi na plačilni listi podjetja bodočega finančnega ministra Klemna Boštjančiča.

Pogodba z aneksi v letih 2019, 2020 in 2021

"Informacijski pooblaščenec je v zakonskem roku zaključil pritožbeni postopek, ki ga je na zahtevo TSmedia (Siol.net) vodil zoper GEN-I. Ker pogodba s SEE M. & C. ni bila sklenjena v času, ko je bil GEN-I zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja, ne gre za informacijo javnega značaja," je uvodoma na našo zahtevo danes odgovorila informacijska pooblaščenka.

"Informacijski pooblaščenec (IP) je na zahtevo TSmedia (Siol.net) vodil pritožbeni postopek zoper GEN-I, glede dostopa do pogodb med GEN-I in podjetjem SEE M. & C. Pogodba z aneksi je bila sklenjena 22. 7. 2019, 8. 4. 2020, 29. 7. 2020 ter 30. 3. 2021," dalje pojasnjujejo v uradu informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik.

"IP je presojal, ali je bil GEN-I v tem času zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja, torej ali je Republika Slovenija imela prevladujoč vpliv na podlagi večinskega deleža vpisanega kapitala ali je imela pravico nadzora večine ali je lahko imenovala več kot polovico članov poslovodnega ali nadzornega organa. Poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava so namreč po 4.a členu ZDIJZ dolžni posredovati le informacije iz pravnih poslov, nastale v času, ko so bili pod prevladujočim vplivom Republike Slovenije," so pojasnili in dodali:

"Kdo so zavezanci za posredovanje informacij javnega značaja, izhaja iz Registra zavezancev za informacije javnega značaja, ki pa je po 3b. členu ZDIJZ le informativne narave. Če je pravna oseba vpisana v registru, se domneva, da je zavezanec, a lahko pravna oseba dostop do informacij zavrne, če izkaže, da ne izpolnjuje pogojev za zavezanca, ali da so informacije nastale v času, ko ni bila pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava."

IP: GEN-I ni bil pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava

"Ker je GEN-I ugovarjal statusu zavezanca, je bilo treba ugotoviti, ali je bil v času nastanka informacije zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja po ZDIJZ. IP je na prošnjo GEN-I sicer podaljšal rok za predložitev dokumentacije, a je odločitev še vedno sprejel v zakonskem roku (pritožbo je prejel 13. 4. 2022 in odločbo izdal v okviru dvomesečnega roka, ki ga določa ZUP)," o poteku pritožbenega postopka pojasnjuje IP.

"Na podlagi dokumentacije in dejstev je IP zaključil, da GEN-I v tem obdobju ni bil poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, pri čemer je, glede načina ugotavljanja prevladujočega vpliva, izhajal iz sodbe Upravnega sodišča RS št. IU 350/2017-21 z dne 22. 8. 2018. Iz sodbe izhaja, da se lastniški deleži države za izpolnjevanje pogoja prevladujočega vpliva iz 1.a člena ZDIJZ ne morejo enostavno seštevati, temveč se lahko upoštevajo zgolj deleži tistih družb, ki so tudi same v večinski lasti oseb javnega prava. Ker koncept dveh enakovrednih družbenikov v GEN-I tudi na relevantne datume bistveno ne odstopa od ugotovljenega dejanskega stanja iz sodbe, pogoji iz 2. odst. 1.a člena ZDIJZ glede prevladujočega vpliva niso podani, kar pomeni, da družba GEN-I ni bila pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava. Ker torej GEN-I tedaj ni bil zavezan po ZDIJZ in ZMed, IP ni imel pravne podlage za nadaljnjo presojo ali zahtevane informacije predstavljajo informacijo javnega značaja po 4.a členu ZDIJZ. IP se zato tudi ni opredeljeval do morebitnega obstoja javnega interesa − tudi če gre za informacije, ki so sicer zanimive za javnost, te niso prosto dostopne, če družba v času njihovega nastanka ni bila zavezanka za dostop do informacij javnega značaja," je IP še zapisal v odgovoru.

Da je denar iz GEN-I na račun podjetja SEE M. & C. res kapljal, sicer potrjuje tudi znesek 3.660 evrov, nakazan januarja letos, kar je razvidno iz Erarja, ki sicer podatke o nakazilih GEN-I objavlja šele od novega leta.

Foto: Erar.si

Podjetje je ustanovila leta 2017

Vesna Vuković, danes novinarka Necenzurirano, do januarja 2020 pa novinarka Siol.net, je podjetje, v katerem je imela stoodstotni lastniški delež, ustanovila 13. septembra 2017. 18. marca 2019 se je iz podjetja lastniško umaknila in ga v celoti prodala Mitji Zorku. Do 10. maja 2021 je ostala še direktorica podjetja.

Foto: Erar.si

Foto: STA Plačeval jo je tudi bodoči finančni minister

Poleg Goloba naj bi podjetje Vukovićeve sicer financiral še en bodoči član vlade, kandidat za finančnega ministra, Klemen Boštjančič, ki naj bi podjetju prek svojega svetovalnega centra Brio nakazal 34 tisoč evrov. Poleg Goloba naj bi podjetje Vukovićeve sicer financiral še en bodoči član vlade, kandidat za finančnega ministra,, ki naj bi podjetju prek svojega svetovalnega centra Brio nakazal 34 tisoč evrov.

Vukovićeva sodelovala tudi z Gorenjem

"Gorenje je imelo s podjetjem SEE M. & C. sklenjene pogodbe v različnih obdobjih od 2017 do 2019, torej v času iskanja strateškega partnerja ter pred, med in takoj po prevzemnem postopku," pa so nam o sodelovanju s podjetjem Vukovićeve sporočili iz velenjskega proizvajalca bele tehnike, ki je od leta 2018 v lasti kitajske družbe Hisense. Na vprašanje, koliko denarja so nakazali njenemu podjetju, niso odgovorili.

Odločbo informacijske pooblaščenke objavljamo v celoti spodaj :

Foto: Informacijski pooblaščenec

Foto: Informacijski pooblaščenec Foto: Informacijski pooblaščenec Foto: Informacijski pooblaščenec Foto: Informacijski pooblaščenec Foto: Informacijski pooblaščenec Foto: Informacijski pooblaščenec Foto: Informacijski pooblaščenec Foto: Informacijski pooblaščenec