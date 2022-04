Nakazovali so denar: zakaj Golob še vedno molči ?

Po razkritju Gorenja, da so financirali novinarko portala Necenzurirano, Vesno Vuković, po tednu dni še vedno ni odgovora iz državnega podjetja GEN-I, iz katerega naj bi pod vodstvom Roberta Goloba nakazovali denar podjetju SEE M. & C., d. o. o., ki ga je Vukovićeva ustanovila leta 2017. Nakazila naj bi na račun podjetja kapljala iz najmanj štirih podjetij, ali to drži, pa razen priznanja Gorenja, še nismo dobili. Prav tako nam do danes na naša vprašanja ni odgovorila niti novinarka Vukovićeva.

Podjetju, ki ga je Vesna Vuković ustanovila leta 2017 in vodila do maja 2021, ko je vodenje prevzel širši javnosti neznan Mitja Zorko, naj bi do danes GEN-I nakazal 103 tisoč evrov, je poročal spletni portal pozareport.si.

Iz službe za marketing in odnose z javnostmi v GEN-I so nam sporočili, da so naša vprašanja za pojasnila prejeli, nanje pa bodo "skladno z zakonom o medijih odgovorili najkasneje v sedmih delovnih dneh." Ta rok se izteče v torek.

Vukovićeva je svoje podjetje, v katerem je imela stoodstotni lastniški delež, ustanovila 13. septembra 2017, kar je razvidno iz javno dostopnih podatkov na erar.si. 18. marca 2019 je podjetje v celoti prodala Mitji Zorku, do 10. maja 2021 pa je ostala še direktorica podjetja. Od tega datuma naprej je to funkcijo opravljal Zorko. Foto: Matej Leskovšek Ali bo domnevno sporno financiranje komentiral sam Robert Golob, predsednik stranke Gibanje Svoboda, nam predstavnica za odnose z mediji ni ne potrdila ne zanikala.

Iz GEN-I, svetovalnega centra Brio in Adventure Investments nam torej še vedno niso pojasnili, zakaj in koliko denarja točno so plačevali omenjenemu podjetju, niti nam tega ni pojasnila Vukovićeva.

V Gorenju sodelovanje potrdili

"Gorenje je imelo s podjetjem SEE M. & C. sklenjene pogodbe v različnih obdobjih od 2017 do 2019, torej v času iskanja strateškega partnerja ter pred, med in takoj po prevzemnem postopku," so nam glede sodelovanja s podjetjem Vukovićeve sporočili iz velenjskega proizvajalca bele tehnike, ki je od leta 2018 v lasti kitajske družbe Hisense. Na vprašanje, koliko denarja so nakazali njenemu podjetju, niso odgovorili.

"Pogodbe se nanašajo na pripravo mesečnih poročil o presoji tveganj na ravni držav (country risk assesment) na trgih JV Evrope, na katerih je takrat delovalo Gorenje. Izvajalec je za naročnika v tem okviru spremljal, analiziral in ocenjeval politična, gospodarska, socialna in druga tveganja, ki bi lahko vplivala na poslovanje podjetja in postopek vzpostavljanja strateškega partnerstva, pozneje pa na prevzemni postopek in postopek vzpostavljanja nove strukture Hisense Europe, v okviru katerega se je lastnik odločal, v katerih državah zapirati, ohraniti ali združiti nekdanja Hisensova in Gorenjeva podjetja," so še zapisali in dodali:

"Storitve so bile dejansko opravljene, saj brez vnosa dokazila o opravljeni storitvi plačilo pogodbene obveznosti v našem sistemu ni mogoče."

Konflikte interesov je treba razkriti

"Ali je v tem konkretnem primeru prišlo do konflikta interesov, v društvu novinarjev ne bomo presojali, to presojo na podlagi pritožbe in odgovora novinarja lahko opravi Novinarsko častno razsodišče. Opozarjamo pa, da tudi senzacionalistični pogromi na novinarje in določene medije ne prispevajo k ugledu novinarskega poklica v javnosti," so v komentarju po teh razkritjih zapisali v Društvu novinarjev Slovenije.

Da gre v tem primeru za očitno kršenje novinarskega kodeksa, pa so sporočili z Združenja novinarjev in publicistov (ZNP). Še vedno pa čakamo pojasnila Vukovićeve, podjetja GEN-I in političnega kandidata Roberta Goloba, predsednika stranke Gibanje Svoboda. Več kot sto tisoč evrov naj bi podjetju, ki ga je do maja lani vodila Vukovićeva, namreč nakazalo tudi podjetje GEN-I, ki ga je takrat vodil Golob.