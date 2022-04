Požar za Planet TV: Govorimo o Vukovićevi, ne o Cirmanu. Razen če ...

"Gre za ustrahovanje. Mislim, da do tožbe ne bo prišlo. Danes so prva podjetja že začela priznavati, da so financirala novinarko Vesno Vuković. To je danes priznalo Gorenje in pričakujem, da se bodo v naslednjih dneh oglasila tudi ostala podjetja s podobnim priznanjem. Če bi bila tožba vložena, bi padla v vodo," je napovedano tožbo s strani novinarja Necenzurirano Primoža Cirmana v oddaji Planet 18 na Planet TV komentiral Bojan Požar. V začetku tega tedna je na svojem portalu pozareport.si. razkril, kako je podjetje GEN-I pod vodstvom Roberta Goloba nakazovalo denar podjetju, ki ga leta 2017 ustanovila novinarka portala Necenzurirano Vesna Vuković. Glede zanesljivosti virov je Požar dejal, da so 300 odstotno zanesljivi ter da je z viri že sodeloval.

Bojan Požar je danes gostoval v oddaji Planet 18, kamor so povabili tudi Primoža Cirmana, a je ta povabilo zavrnil in v telefonskem pogovoru povedal, da se bo s Požarjem srečal le na sodišču ter mu napovedal tožbo.

"Čudi me, da vam je Primož Cirman po telefonu dejal, da se bo z mano srečal le na sodišču. On tukaj ni nobena stranka, tukaj govorimo o Vesni Vuković, ne o financiranju Primoža Cirmana, razen, če se izkaže, da je tudi on med novinarji, ki so jih podjetja tajno financirala," je napoved Cirmana komentiral Požar.

Zgodbo smo objavili tudi na Siol.net in danes prejeli odgovor s strani Gorenja, da so imeli s podjetjem SEE M. & C. Vesne Vuković sklenjene pogodbe v različnih obdobjih od 2017 do 2019, torej v času iskanja strateškega partnerja ter pred, med in takoj po prevzemnem postopku. Na vprašanje, koliko denarja so nakazali njenemu podjetju, nam niso odgovorili. Več o priznanju Gorenja si lahko preberete tukaj.

Vukovićeva je svoje podjetje, v katerem je imela stoodstotni lastniški delež, ustanovila 13. septembra 2017, 18. marca 2019 je podjetje v celoti prodala Mitji Zorku, do 10. maja 2021 pa je ostala še direktorica podjetja. Od tega datuma naprej je to funkcijo opravljal Zorko.

Odgovorov s strani drugih podjetij, podjetje SEE M. & C., d.o.o. naj bi nakazila prejemalo iz najmanj štirih podjetij, še nismo dobili.

"Tudi podjetje GEN-I bo moralo to slej ko prej priznati. Dostop do podatkov bo možen tudi preko informacijske pooblaščenke in bodo prišli v javnost. Ker gre za dolgotrajne postopke je vprašanje, če jih bo GEN-I pripravljen izkazati do volitev. Sam mislim, da tega ne bodo storili in bodo počakali na to, kaj se bo zgodilo na volitvah. Uprava, ki zdaj vodi GEN-I je še vedno uprava, ki jo vodi Robert Golob in s tega naslova ne pričakujem, da bi lahko prišlo do kakšnih hitrih razkritij," je v oddaji še pojasnil Požar.

Podjetje SEE M. & C., d.o.o. naj bi od podjetja GEN-I dobilo nakazanih 103 tisoč evrov. Erar sicer podatke o nakazilih GEN-I objavlja šele od novega leta naprej. Kot je razvidno pa je bilo tako januarja letos opravljeno nakazilo v višini 3.660 evrov, ki jih je podjetje SEE M. & C., d.o.o. tudi prejelo. Uradni odgovor s strani GEN-I za preostalih sto tisoč evrov še čakamo, prav tako se o nakazilih podjetju Vukovićeve zaenkrat ni odzval predsednik stranke Gibanje svoboda Robert Golob.