Društvo novinarjev o aferi Vuković: Konflikte interesov je treba razkriti

"Ali je v tem konkretnem primeru prišlo do konflikta interesov, v društvu novinarjev ne bomo presojali, to presojo na podlagi pritožbe in odgovora novinarja lahko opravi Novinarsko častno razsodišče. Opozarjamo pa, da tudi senzacionalistični pogromi na novinarje in določene medije ne prispevajo k ugledu novinarskega poklica v javnosti," so v komentarju glede nedavnega razkritja, da je novinarka Vesna Vuković poleg svojega novinarskega dela služila tudi s poslovnim sodelovanjem s podjetji, kot sta GEN-I in Gorenje, zapisali v Društvu novinarjev Slovenije. Da gre v tem primeru za očitno kršenje novinarskega kodeksa, pa so sporočili z Združenja novinarjev in publicistov (ZNP). Še vedno pa čakamo pojasnila Vukovićeve, podjetja GEN-I in političnega kandidata Roberta Goloba, predsednika stranke Gibanje Svoboda. Več kot sto tisoč evrov naj bi podjetju, ki ga je do maja lani vodila Vukovićeva, namreč nakazalo tudi podjetje GEN-I, ki ga je takrat vodil Golob.

Transparentnost Vukovićeve pod vprašajem

Vesna Vuković je podjetje SEE M. & C. ustanovila leta 2017 in ga kot direktorica vodila do maja 2021. Podjetje SEE M. & C. naj bi za svetovalne storitve prejemalo nakazila najmanj štirih podjetij. Kot so nam potrdili z Gorenja, so s podjetjem Vukovićeve sodelovali v različnih obdobjih od leta 2017 do 2019, torej v času iskanja strateškega partnerja ter pred, med in takoj po prevzemnem postopku. Na vprašanje, koliko denarja so nakazali podjetju SEE M. & C, nam niso odgovorili.

Več kot sto tisoč evrov naj bi podjetju SEE M. & C nakazalo tudi podjetje GEN-I. Erar sicer podatke o nakazilih GEN-I objavlja šele od novega leta. Kot je razvidno, pa je bilo tako januarja letos opravljeno nakazilo v višini 3.660 evrov, ki ga je podjetje SEE M. & C., d. o. o., tudi prejelo. Uradni odgovor GEN-I o preostalih sto tisoč evrih še čakamo, prav tako nakazil podjetju, ki ga je do maja lani vodila Vukovićeva, za zdaj ni pojasnil predsednik stranke Gibanje svoboda Robert Golob.

Za komentar smo zaprosili Društvo novinarjev Slovenije. Med drugim so odgovorili, da v društvu niso seznanjeni z vsebino poslovnega sodelovanja novinarke s podjetji, ki jih navajamo, in v nadaljevanju zapisali: "Novinarske veščine preiskovanja, obvladovanje različnih baz podatkov, poznavanja virov, analize podatkov so zanimive tudi za gospodarstvo. Samo sodelovanje novinarjev s podjetji še ni nujno etično sporno, dokler je jasno, kakšna je narava tega sodelovanja in dokler to ne vpliva na profesionalnost novinarja, oziroma novinar ne prepleta svojega novinarskega dela z drugo dejavnostjo. Kodeks zahteva, da se novinar izogne delu zunaj novinarske skupnosti, ki zmanjšuje njegovo verodostojnost. Kar je pri takšnem sodelovanju bistveno, je transparentnost, saj je glavna valuta novinarja njegova verodostojnost. Zato v društvu priporočamo, da novinarji razkrijejo tako dejanske kot tudi navidezne konflikte interesov, in pozivamo k spoštovanju kodeksa."

Leta 2018 je Vukovićeva, ki je od leta 2016 in do januarja 2020 delala kot novinarka na Siol.net, prejela novinarsko nagrado Čuvaj/Watchdog Društva novinarjev Slovenije v kategoriji izstopajočih dosežkov. Na vprašanje, kaj celotna zadeva tudi s tega vidika pomeni za društvo, nam niso odgovorili.

ZNP: Bralci Necenzurirano in drugi si zaslužijo vsaj njeno pojasnilo in opravičilo

Vukovićeva v svojih člankih nikoli ni razkrila poslovnega sodelovanja z Gorenjem in GEN-I, o katerih je pisala. Da gre v tem primeru za očitno kršenje novinarskega kodeksa, so zapisali tudi v Združenju novinarjev in publicistov (ZNP). Njihov odziv v celoti objavljamo spodaj:

"Če navedbe, o katerih ste poročali, držijo, in očitno da, potem gre v tem primeru za kršenje novinarskega kodeksa. Ta novinarju nalaga, da se izloči pri poročanju o zadevah, kjer bi lahko bil v konfliktu interesov. Če se ne izloči, pa mora jasno opozoriti, da je v konfliktu interesov. Novinarka tega očitno ni naredila, zato si bralci portala Necenzurirano, pa tudi drugi prizadeti zaslužijo vsaj njeno pojasnilo in opravičilo."