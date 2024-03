Vesna Vuković se poslavlja z mesta generalne sekretarke Gibanja Svoboda

V stranki so se sicer po današnjih sejah izvršnega odbora in sveta stranke zavili v molk in po koncu zasedanj javnosti niso posredovali nobenih uradnih informacij.

Kot poročajo viri za portal N1, naj bi se Vesna Vuković preselila na enega od managerskih položajev v podjetje v lasti Martina Odlazka. Kljub zamenjavi pri samem vrhu stranke pa pri Večeru poročajo, da nekateri odkrito dvomijo, da se bo Golob dejansko odpovedal svoji tesni sodelavki in zaupnici. Vukovićeva se po mnenju enega izmed Večerovih sogovornikov, ki želi ostati neimenovan, iz ospredja samo pomika v ozadje, svoj vpliv pa bo ohranila.

Vukovićeva je v politiko vstopila iz novinarstva. V Svobodi je bila sprva zadolžena za odnose z javnostmi, Golob pa jo je na mesto generalne sekretarke imenoval v začetku lanskega februarja.

Liste kandidatov za evropske volitve danes še niso potrjevali

Pretežni del popoldanskih zasedanj organov največje vladne stranke, ki je potekal za tesno zaprtimi vrati, je bil sicer namenjen pripravam na evropske volitve. Po dveh zaključenih krogih evidentiranja naj bi v naboru stranke bilo okoli 30 evidentiranih kandidatov. Potrjevanja liste kandidatov, ki jih bodo poslali v boj za mesta na evropskem političnem parketu, sicer danes ni bilo na dnevnem redu.

Vesno Vuković bo na funkciji nasledil Rok Marolt, ki je na ministrstvu za finance v tem mandatu opravljal naloge generalnega sekretarja. Foto: Nebojša Tejić/STA

Kdaj bodo storili ta korak, v stranki še ne razkrivajo, naj pa bi listo tudi javno predstavili na aprilskem dogodku pred začetkom volilne kampanje. Na njej je sicer bržkone pričakovati sedanja evropska poslanca Ireno Jovevo in Klemna Grošlja, ki jo je ob združitvi z Gibanjem Svoboda v stranko prispevala LMŠ. V zadnjih tednih se je ugibalo tudi o možni kandidaturi predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič bodisi na mestu nosilke liste bodisi na katerem mestu nižje na kandidatni listi.

Skladno s statutom sicer kandidate za volitve poslancev v Evropski parlament na predlog izvršnega odbora določa svet stranke. V slednji je ob tem slišati različna mnenja, na koga staviti za nosilno mesto na listi.