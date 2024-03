Da so svoj glas na zadnjih volitvah v DZ namenili stranki aktualnega premierja Roberta Goloba, je odgovorilo 38,7 odstotka vprašanih. Če bi bile volitve to nedeljo, pa bi Gibanje Svoboda kot svojo izbiro navedlo 12,1 odstotka vprašanih.

Tudi druge stranke, ki jim je pred slabima dvema letoma uspel prestop parlamentarnega praga, se soočajo z izgubo podpore. Največjo opozicijsko stranko SDS in drugouvrščeno na parlamentarnih volitvah leta 2022 bi volilo 17,5 odstotka vprašanih, da je bila ta stranka njihova izbira na zadnjih volitvah, pa je odgovorilo 19 odstotkov vprašanih.

Največ prebivalcev ne ve, koga voliti

NSi bi tokrat svoj glas namenilo 4,1 odstotka vprašanih, pred dvema letoma je bilo takšnih šest odstotkov vprašanih.

SD bi svoj glas oddalo 6,5 odstotka vprašanih, Levici pa trije odstotki vprašanih. Kot svojo izbiro ob zadnjih parlamentarnih volitvah je prvo sicer navedlo 7,4 odstotka vprašanih, drugo pa 3,8 odstotka vprašanih.

Najvišji ostaja delež neopredeljenih volivcev. Da ne vedo, koga bi volili, je odgovorilo 36,1 odstotka vprašanih.

Raziskavo Slovensko javno mnenje 2023/2 je Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij na ljubljanski fakulteti za družbene vede izvajal med 2. novembrom 2023 in 2. februarjem 2024. Na vprašanje, katero od strank so volili na zadnjih parlamentarnih volitvah, je odgovorilo 851 polnoletnih prebivalcev Slovenije, na vprašanje, za koga bi najverjetneje glasovali, če bi bile volitve to nedeljo, pa je odgovorilo 1.089 polnoletnih prebivalcev Slovenije.