Golob: Vukovićeva odhaja na lastno željo. Izpolnila je vse cilje, ki sva jih skupaj zastavila.

Ob napovedanem odhodu generalne sekretarke Gibanja Svoboda Vesne Vuković člani v redkih izjavah ocenjujejo, da stranko pušča v dobri kondiciji. Njen naslednik Rok Marolt stopa v velike čevlje, čaka ga veliko izzivov. Vrstijo se tudi ugibanja o drugi kadrovskih spremembah, med drugim naj bi se krepili vlogi Klemna Boštjančiča in Mateja Arčona.

V sredo sta zasedala izvršni odbor in svet največje vladne stranke Gibanje Svoboda, po katerih je postalo jasno, da dosedanja generalna sekretarka Vuković konec marca zapušča to funkcijo. Informacije o dogajanju na sredinih zasedanjih organov stranke so skope, je pa predsednik stranke Robert Golob navedel, da Vukovićeva odhaja na lastno željo, izraženo že pred meseci, ter po "tem, ko je izpolnila vse cilje, ki sva jih skupaj zastavila".

"Gre za osebno odločitev, ki jo je treba spoštovati," je po današnjih rednih koalicijskih usklajevanjih napovedano slovo Vukovićeve komentiral šef poslancev Svobode Borut Sajovic. Po njegovih besedah razprava na sredini seji sveta stranke "ni bila ne vroča ne napeta, ampak konstruktiven, demokratičen dialog znotraj skupine".

Prihaja človeka iz kroga finančnega ministra Klemna Boštjančiča

"Sama je na svetu stranke povedala, da je imela zelo veliko zadolžitev, ki jih je morala opraviti v kratkem času," je dogajanje na seji strnil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, ki Vukovićevi priznava opravljeno delo na stranki, nastali tik pred zadnjimi državnozborskimi volitvami. "Vse naloge, ki so bile pred generalno sekretarko pred imenovanjem, je opravila in zdaj se bo posvetila novim izzivom. Nismo pa spraševali, kakšni bodo ti izzivi," je dodal.

Na mesto generalnega sekretarja stranke bo zdaj sedel Rok Marolt, ki naj bi veljal za človeka iz kroga finančnega ministra Klemna Boštjančiča. Po dolgoletni karieri v nekdanjem nacionalnem letalskem prevozniku Adria Airways je vodil Agencijo za civilno letalstvo, na ministrstvu za finance pa je v tem mandatu nekaj časa opravljal naloge generalnega sekretarja. Trenutno službuje kot direktor Kontrole zračnega prometa.

Stopa v velike čevlje

Kumer je ob tem danes ocenil, da Marolt stopa v velike čevlje, saj da je funkcija generalnega sekretarja stranke, predvsem največje vladne, "izredno naporna služba za vsako osebo". "Kako bo on opravil to funkcijo, bomo morali prepustiti prihodnosti," je še dejal. "Stranka je v dobri finančni kondiciji, zagotovo smo – še vedno si zaslužimo ime – gibanje, to se pravi struktura, ki se gradi, ki raste. Tu bo izzivov zagotovo kar nekaj," pa je naloge, ki čakajo Marolta, povzel Sajovic.

Medtem so zaokrožila tudi ugibanja, ali bi odhodu Vukovićeve lahko sledile tudi druge kadrovske menjave bodisi v stranki bodisi v vladi. Po nekaterih informacijah naj bi se med drugim krepila vloga finančnega ministra in podpredsednika vlade Boštjančiča ter ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu ter podpredsednika Gibanja Svoboda Mateja Arčona. Prvemu naj bi se nasmihalo mesto podpredsednika v Gibanju Svoboda, Arčon pa naj bi prevzel dodatne zadolžitve na vladi, zlasti na področju komuniciranja.

"Danes popolnoma nič, ker ni nič na dnevnem redu, mogoče v prihodnje," je ob prihodu na današnjo sejo vlade, ki je zaradi bolniške odsotnosti potekala v odsotnosti premierja Roberta Goloba, kratko odvrnil Arčon. Medtem Sajovica krepitev vloge obeh omenjenih ministrov ne preseneča, saj da oba že zdaj nosita "težek nahrbtnik nalog in je prav, da imata s tem tudi ustrezne pristojnosti".