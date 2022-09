Golobovih 103 tisoč evrov: čas je minil, Vesna Vuković pa še vedno nič

Vesna Vuković, nekdanja novinarka Necenzurirano, ki je v stranki Gibanje svoboda (GS) avgusta prevzela skrb za odnose z javnostmi in promocijo vladajoče stranke, še vedno ni pojasnila nakazil njenemu nekdanjemu podjetju SEE M. & C s strani podjetja Gen-I v času, ko ga je vodil predsednik vlade in njen sedanji šef Robert Golob. In to kljub temu, da je že 9. avgusta za portal N1 dejala, da bo vse okoliščine pojasnila čez približno dva tedna, ko bo uredila vse potrebno za prestop.

Kot smo že poročali, je podjetje GEN-I pod vodstvom Roberta Goloba nakazovalo denar podjetju SEE M. & C., poslovno svetovanje, ki ga je septembra 2017 ustanovila in do maja 2021 tudi vodila Vukovićeva. Vmes je marca 2019 iz lastništva izstopila.

"Vse bom pojasnila čez 14 dni"

Trgovec z električno energijo je podjetju po neuradnih podatkih nakazal 103 tisoč evrov, zadnje plačilo v višini 3.660 evrov je bilo opravljeno še januarja letos. Informacijska pooblaščenka je sicer zavrnila zahtevo Siol.net, da mora GEN-I razkriti pogodbe s podjetjem Vukovičeve.

Vukovićeva je za N1 v začetku avgusta na vprašanje, kdaj bo pojasnila okoliščine obtožb, ki so se glede teh nakazil pojavile v javnosti, odgovorila, "da bo vse okoliščine pojasnila čez približno dva tedna, ko bo uredila vse potrebno za prestop."

Pojasnil do danes še ni.

Nakazila tudi s strani aktualnega finančnega ministra

Poleg tega je bilo podjetje Vukovićeve med drugim tudi na plačilni listi Gorenja, ki mu je neuradno nakazalo 60 tisoč evrov, in svetovalnega centra Brio trenutnega finančnega ministra Klemna Boštjančiča. Zadnji je podjetju SEE M. & C. nakazal 34 tisoč evrov. Boštjančič je bil sicer glavni mecen politične stranke Z.Dej , ki jo je vodil Jure Leben, preden jo je prevzel Golob.



Vukovićeva je sicer za N1 še dejala, da jo je za vstop v politiko spodbudil komentar kandidatke za predsednico države Nataše Pirc Musar, ki je v intervjuju za Siol.net dejala:

"Da se je to zgodilo, za gospoda Goloba zagotovo ni dobro. To, da se medijski mir kupuje, da se plača medijski napad na drugače misleče, je nekaj, kar prakticira Požareport, Nova24TV in zdaj tudi Reporter in Necenzurirano. Je to novinarstvo? Odgovor je ne."