Ker GEN-I, Golob, ki danes vodi stranko Gibanje Svoboda, in Vukovićeva nočejo pojasniti poslov, še vedno ni znano, koliko denarja točno je bilo nakazanega, v katerem obdobju in za kakšen namen. Foto: Matej Leskovšek/STA

"Družba GEN-I, d. o. o., ne razkriva pogodb in poslov, ki so označeni kot poslovna skrivnost in ki so bili sklenjeni v času, ko družba GEN-I, d. o. o., ni bila poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava in torej ni bila zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Podjetje GEN-I je sicer zavezanec za ZDIJZ šele od spremembe lastniške strukture v letu 2021," so nam sporočili iz družbe GEN-I, ki naj bi pod vodstvom Roberta Goloba podjetju novinarke Necenzurirano Vesne Vuković nakazalo več kot sto tisoč evrov.

Gorenje priznalo plačevanje novinarke

Spomnimo, Vukovićeva je svoje podjetje, v katerem je imela stoodstotni lastniški delež, ustanovila 13. septembra 2017. 18. marca 2019 je podjetje v celoti prodala Mitji Zorku, do 10. maja 2021 pa je ostala še direktorica podjetja

Podjetje SEE M. & C. naj bi za svetovalne storitve prejemalo nakazila najmanj štirih podjetij. Iz Gorenja, ki je zasebno podjetje v kitajski lasti, so nam potrdili, da so s podjetjem Vukovićeve sodelovali v različnih obdobjih od leta 2017 do 2019, torej v času iskanja strateškega partnerja, pred in med prevzemnim postopkom ter takoj po njem. Na vprašanje, koliko denarja so nakazali podjetju SEE M. & C, niso odgovorili.

Več kot sto tisoč evrov naj bi podjetju SEE M. & C nakazalo tudi podjetje GEN-I. Erar sicer podatke o nakazilih GEN-I objavlja šele od novega leta. Kot je razvidno, je bilo tako januarja letos opravljeno nakazilo v višini 3.660 evrov, ki ga je podjetje SEE M. & C., d. o. o., tudi prejelo.