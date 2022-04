Daleč najboljše plačan politik skriva svoje prihodke

Predsednice in predsednike parlamentarnih strank ter Gibanja Svoboda, Naša Dežela in članic gibanja Povežimo Slovenijo smo zaprosili za razkritje prihodkov za leto 2020 in 2021. Odgovore smo prejeli iz SDS, Konkretno, Levice, Socialnih demokratov, Nove Slovenije, Nove Ljudske stranke in Stranke Alenke Bratušek. Od preostalih strank še vedno pričakujemo odgovore in jih bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.