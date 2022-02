Poslanske plače: volitve udarec po žepu za Fajonovo in Goloba

Aprila bo nekaj deset strank s tisoč kandidati ljudi prepričevalo, kdo je najprimernejši za vladanje. Potegovali se bodo za poslance, če bodo izvoljeni, jih čakajo plače, ki so za večino Slovencev nadpovprečne, za del kandidatov pa bodo pomenile hudo nazadovanje. Kandidatura se ne bo izplačala Tanji Fajon, ki bo kot predsednica SD skoraj zagotovo izvoljena za poslanko, s čimer bo ob krepko višjo plačo evropske poslanke. Na zadnjih volitvah se je sicer kar dvema predsednikoma strank, Alenki Bratušek (SAB) in Karlu Erjavcu (DeSUS), zgodilo, da nista bila izvoljena niti za poslanca. A pri SD se kaj takega zadnjima predsednikoma Borutu Pahorju in Dejanu Židanu nikoli ni zgodilo. Fajonova kot evropska poslanka dobi nekaj več kot devet tisoč evrov bruto osnovne plače, a pripada ji še pol toliko pavšala za stroške, pa po nekaj sto evrov dnevnic za vsak dan, ko je v Bruslju.

Če bo izvoljena za poslanko, se ji bo plača dramatično znižala in bo zaslužila krepko manj, kot je zadnja leta prejemala na račun. Kot predsednica stranke se bo žrtvovala za stranko. Še bolj pa bo, če bo izvoljen za poslanca, to po žepu udarilo Roberta Goloba, za katerega je za zdaj težko reči, kako se bo aprila odrezal, saj prave stranke in programa sploh še nima. S kandidaturo se torej tudi ne žrtvuje za stranko.

Golobova plača mimo omejitev zakona

Golob je leta 2020, kar je zadnji uradno dostopen podatek, kot šef državnega GEN-I mesečno prejemal 17.836 evrov neto plače in nagrad, kar je bilo mimo omejitev zakona, ki direktorjem državnih podjetij prepoveduje ekscesne zaslužke. Kolikšen je bil Golobov bruto zaslužek, ki bi ga lahko primerjali z drugimi, je Golob v letnem poročilu podjetja GEN-I prikril javnosti. Številke so pač nenavadno visoke. Podatke o prihodkih uprave v letnih poročilih od leta 2017 navajajo le v neto zneskih. Po letu 2017 so zaslužki šefov, tudi Goloba, v podjetju, ki ima monopol za prodajo elektrike iz državne nuklearke, poleteli v nebo.

Golob je na vrh tega državnega podjetja prišel kot politik LDS, pozneje pa je kot direktor delal za politični stranki PS Zorana Jankovića in SAB Alenke Bratušek, v obeh je bil tudi funkcionar (član vrha).

Golob zase sicer pravi, da je lani, dokler je bil direktor, prejemal 6.675 evrov plače vsak mesec, odkar ni več direktor, pa naj bi se to znižalo na okoli 6.000 evrov neto. Celo če bi bilo to res (prihodki so zaradi nagrad, ki jih skrije, krepko višji), se mu morebiten uspeh na volitvah osebno nikakor ne bo obrestoval. Okoli šest tisoč evrov bruto (in ne neto) bo dobil le, če bo po volitvah postal predsednik parlamenta.

Fajonova in Golob seveda ne merita le na poslansko plačo. Če bi jima na volitvah uspelo doseči dovolj glasov in zbrati še večino v parlamentu, bi jima to zagotovilo plače v vladi, ki pa so nekoliko višje od poslanskih. Plača premierja Janeza Janše je v istem razredu kot plača predsednika državnega zbora, ministri pa so nad večino poslancev.

To so prejemniki najvišjih plač v državnem zboru

Med poslanci je najvišjo plačo prejšnji mesec prejel predsednik državnega zbora Igor Zorčič (bruto 5.723,59 evra), ki letos tudi kandidira s svojo stranko Lide, na drugem mestu je podpredsednik državnega zbora Branko Simonovič (5.501,63 evra), ki je izstopil iz DeSUS in za katerega še ni jasno, na listi katere stranke bo kandidiral, znano je le, da namerava.

Bruto plača predsednika vlade Janeza Janše je za okoli 400 evrov višja od plače Zorčiča in znaša 6.099 evrov bruto. Na višjo plačo ob enaki razvrstitvi vpliva delovna doba.

Evropska poslanka Tanja Fajon dobi plačo iz proračuna Evropskega parlametna in kot so pojasnili v službi za odnose z javnostjo, bruto plača vsakega evropskega poslanca znaša 9.166,30 evra.

Najnižja plača v državnem zboru zanaša 3.700 evrov

Bruto plače poslancev se sicer gibljejo med 3.700 in 5.700 evri, podatki o neto plačah pa zaradi varstva zasebnosti niso dostopni. Več kot pet tisoč evrov bruto plače so med poslanci prejeli še Jože Tanko iz SDS (5.453,93 evra bruto), Danijel Krivec iz SDS (5.247,24 evra bruto), Franc Jurša iz DeSUS (5.130,64 evra bruto), Ivan Hršak iz DeSUS (5.081,96 evra bruto), Samo Bevk iz SD (5.042,47 evra bruto) in Jožef Horvat iz NSi (5.013,06 evra bruto), ki se bo, kot je povedal za naš portal, ponovno potegoval za poslanski mandat.

Najnižjo bruto plačo med poslanci ima Jure Ferjan iz SDS, ki prejme 3.709,58 evra. Le nekaj več sta prejela Nik Prebil iz LMŠ (3.832,82 evra) in Aljaž Kovačič, prav tako iz LMŠ (3.845,39 evra), potem pa sledi že plača predsednika stranke LMŠ Marjana Šarca. Skupen bruto znesek za poslanske plače je decembra znašal 397.852,40 evra.

Koliko zaslužijo vodje poslanskih skupin?

Med vodji strank je Marjan Šarec decembra prejel 3.854,56 evra, vodja Levice Luka Mesec 3.895,64 evra, vodja SAB Alenka Bratušek 4.146,46 evra, vodja SNS Zmago Jelinčič Plemeniti pa 4.932,76 evra.

Povprečna plača poslancev je decembra znašala 4.521,05 evra bruto, medtem ko je povprečna bruto plača v Sloveniji novembra znašala 2.084,38 evra.

V spodnji tabeli si lahko ogledate znesek bruto plač, ki so jih januarja prejeli posamezni poslanci.