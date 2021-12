Toliko zaslužijo slovenski politiki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najvišjo plačo v slovenski politiki ima predsednik vlade Janez Janša, novembra je prejel 6.099 evrov bruto. Plače preostalih ministrov se gibljejo nekaj sto evrov nižje v primerjavi s predsednikom vlade, najslabše plačana sta zunanji minister Anže Logar in minister brez resorja Mark Boris Andrijanič. Bruto plača obeh znaša malo več kot 5.200 evrov. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, finančni minister Andrej Vizjak in kulturni minister Vasko Simoniti so državo novembra stali malo več kot 5.800 evrov vsak. Bruto plača ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa je novembra znašala 5.778 evrov, obrambnega ministra Mateja Tonina pa 5.434 evrov.

Kabinet predsednika vlade stal 50 tisoč evrov

Najvišjo plačo v kabinetu predsednika vlade ima Vinko Gorenak, novembra je njegova bruto plača znašala 5.274 evrov bruto. Plača Jelka Kacina znaša 5.244 evrov bruto, Žana Mahniča pa 4.739 evrov bruto. Skupaj so vsi člani kabineta predsednika vlade novembra stali davkoplačevalce slabih 50 tisoč evrov.

Od poslancev do predsednika države

Osem slovenskih poslancev je novembra prejelo več kot pet tisoč evrov bruto plače. Najbolje plačani poslanec je kot vedno do zdaj predsednik državnega zbora, bruto plača Igorja Zorčiča je novembra znašala skoraj šest tisoč evrov. Podobno plačo kot predsednik državnega zbora je imel tudi predsednik države Borut Pahor, ki je davkoplačevalce novembra stal 5.419 evrov. Ob Pahorju velja omeniti še nekdanjega predsednika države Milana Kučana, ki je novembra dobil 1.600 evrov bruto dodatka k pokojnini. Po zakonu morajo namreč prejemki nekdanjih predsednikov države znašati 80 odstotkov plače aktualnega predsednika države, torej so Kučanovi prihodki znašali 4.335,2 evra bruto

Poslanska bruto plača več kot dvakrat višja od povprečne slovenske plače

Novembra smo davkoplačevalci za plače poslancev odšteli slabih 400 tisoč evrov. Najvišje plače ima vodstvo državnega zbora, ob predsedniku Zorčiču še dva podpredsednika Branko Simonovič in Jože Tanko. Oba sta novembra prejela okoli 5.500 evrov bruto plače. Povprečna plača slovenskih poslancev se je pretekli mesec sicer gibala okoli 4.400 evrov. Za primerjavo, povprečna bruto plača v Sloveniji je septembra znašala 1.872 evrov.

Šarec in Mesec na dnu med vodji strank

Manj kot 4.000 tisoč evrov bruto je novembra znašala plača 14 poslancev. Med voditelji strank, ki sedijo v parlamentu, je največ zaslužil Zmago Jelinčič. Njegova bruto plača je novembra znašala malo manj kot pet evrskih tisočakov. Sledi mu Alenka Bratušek z bruto plačo v višini 4.144 evrov, medtem ko sta tako Luka Mesec kot Marjan Šarec novembra državo stala manj kot štiri tisoč evrov.