Šarčeva LMŠ tako nizko ni bila še nikoli

V primerjavi z Medianino anketo izpred enega meseca ima stranka SDS 2,8 odstotne točke višjo podporo. Stranki SD je podpora padla za 3,1 odstotne točke, Levici pa je podpora zrasla za 0,5 odstotne točke.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

SAB na četrtem mestu

Za vodilnimi tremi strankami pa so se mesta nekoliko pomešala. Z 8,4 odstotka se je s šestega na četrto mesto povzpela SAB Alenke Bratušek, ki ji je podpora zrasla za 2,6 odstotne točke, na petem mestu ji sledi stranka NSi Mateja Tonina, ki ji je podpora padla za 1,1 odstotne točke.

Za 2,5 odstotne točke pa je podpora padla stranki LMŠ Marjana Šarca. To je drugi padec LMŠ po anketah, ki jih za Delo opravlja Mediana. Oktobra so ji namerili 13,8 -odstotno podporo, novembra 9,4 odstotka, tokrat pa 6,9 odstotka, kar jo uvršča na šesto mesto. Tako nizko LMŠ še ni bila.

Spodaj si poglejte, kako se je v zadnjem letu gibala podpora strankam po Medianini anketi za Delo.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.

Stranke, ki so ostale pod parlamentarnim pragom

Pod parlamentarnim pragom, torej z manj kot štirimi odstotki podpore, so ostale naslednje stranke:

- Pirati Rolanda Benjamina Vaz Ferreire (3,6 odstotka),

- SLS Marjana Podobnika (2,7 odstotka),

- SNS Zmaga Jelinčiča (2,3 odstotka),

- DD Bojana Dobovška (2,2 odstotka),

- Zeleni Slovenije Andreja Čuša (2,0 odstotka),

- DeSUS Ljuba Jasniča (1,7 odstotka).