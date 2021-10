Anketa: kaj se dogaja s stranko Marjana Šarca?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

SDS, SD in Levica ostajajo vodilne.

SDS, SD in Levica ostajajo vodilne. Foto: STA

Kot je razvidno s spodnje grafike, ima v primerjavi z zadnjo anketo Mediane izpred enega meseca SDS 2,3 odstotka višjo podporo. Na drugem mestu ostaja SD, ki se ji je podpora dvignila za 0,9 odstotka.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.

Podpora je padla Levici in LMŠ

Na tretjem mestu je še vedno Levica, ki ji je podpora padla za 0,1 odstotka. Sledi ji LMŠ z 8,3 odstotka; podpora ji je padla za 3,5 odstotka.

NSi prehitela SAB

Peta je s 7,5 odstotka Nova Slovenija Mateja Tonina, ki ji je podpora zrasla za 0,9 odstotka. Na šestem mestu je tokrat Stranka Alenke Bratušek, ki ji je, v primerjavi z zadnjo anketo, podpora padla za 2,8 odstotka in je zdaj 6-odstotna.

Stranke pod parlamentarnim pragom

Pod štiriodstotnim parlamentarnim pragom so pristale:

- SNS s 3,6 odstotka,

- Zeleni Slovenije z 2,7 odstotka,

- Piratska stranka z 2,4 odstotka,

- SLS z 1,9 odstotka,

- SMC z 1,8 odstotka,

- DeSUS z 1,3 odstotka,

- Dobra država z 0,9 odstotka.

Brez podpore so ostale Naša dežela, Povežimo Slovenijo in Z.dej.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.