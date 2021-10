Poslanka SDS oplazila avto poslanske kolegice iz LMŠ

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanka SDS Elena Zavadlav Ušaj je 15. oktobra v parkirni hiši na Šubičevi v Ljubljani oplazila in opraskala parkirano vozilo poslanke LMŠ Lidije Divjak Mirnik, so sporočili iz SDS. Zavadlav Ušajeva se je poslanski kolegici v telefonskem pogovoru opravičila, ta pa je opravičilo sprejela, so dodali.