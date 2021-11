Presenečenje: je Matej Tonin ostal brez podpore?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Presenečenje tokratne ankete je NSi. Stranki, ki jo vodi Matej Tonin, je po anketi Parsifala podpora padla kar za štiri odstotne točke (z 8,8 odstotka na 4,8 odstotka). Podpora je sicer padla tudi SAB Alenke Bratušek, in sicer za 0,3 odstotne točke (s 6,1 odstotka na 5,8 odstotka). Po anketi Mediane večjih odstopanj ni zaznati, stranki NSi je podpora celo zrasla za 0,3 odstotne točke.

Po anketi, ki jo je agencija Parsifal opravila za Planet TV, največ vprašanih podpira stranko SDS Janeza Janše. Med opredeljenimi anketiranci ji je naklonjenih 30,2 odstotka vprašanih (prejšnji mesec 28,1 odstotka). Na drugem mestu ji sledi SD Tanje Fajon s podporo 19,6 odstotka vprašanih (prejšnji mesec 18,4 odstotka), na tretjem pa LMŠ Marjana Šarca z 11,8-odstotno podporo (prejšnji mesec 10,2 odstotka).

V parlament bi se uvrstila tudi koalicija Povežimo Slovenijo, ki dosega 7,3-odstotno podporo, prejšnji mesec je bila podpora 5,6-odstotna.

Kaj kaže anketa Mediane?

Tudi po aktualni anketi, ki jo je agencija Mediana opravila za POP TV, še vedno največ vprašanih podpira stranko SDS Janeza Janše. Med opredeljenimi anketiranci ji je naklonjenih 26,1 odstotka vprašanih. Na drugem mestu ji sledi SD Tanje Fajon s 17,9-odstotno podporo, tretje mesto zaseda Levica Luke Mesca z 12,2-odstotno podporo.

Večjih odstopanj v anketi Mediane ni zaznati, podpora je za 0,3 odstotne točke zrasla stranki Marjana Šarca (z 8,3 odstotka na 8,6 odstotka), prav tako je podpora višja za 0,3 odstotne točke stranki NSi Mateja Tonina (s 7,5 odstotka je narasla na 7,8 odstotka).

Je pa po anketi Mediane parlamentarni prag prestopila tudi Piratska stranka s 4,5-odstotno podporo, medtem ko po anketi Parsifala z 1,5-odstotno podporo ostaja pred parlamentom.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.

Stranke pod parlamentarnim pragom

Pod štiriodstotnim parlamentarnim pragom so pristale:

- DeSUS z 2,9 odstotka (Parsifal) in 3,2 (Mediana),

- Zeleni Slovenije z 2,9 odstotka (Mediana),

- SNS z 2,2 odstotka (Parsifal) in 1,5 odstotka (Mediana),

- SLS z 1,5 odstotka (Mediana),

- SMC z 1,2 odstotka (Parsifal) in 1,1 odstotka (Mediana),

- Dobra država z 0,8 odstotka (Parsifal) in 1,6 odstotka (Mediana).

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

Spodaj si poglejte osnovne podatke ankete Parsifala za Planet TV o podpori strankam brez preračuna, ki upošteva samo opredeljene volivce: