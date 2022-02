Zdravniki višje za šest plačnih razredov, tudi na račun novega delovnega mesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Temelj za dvig zdravniških plač je deseti interventni zakon, ki je najvišji plačni razred zgolj za zdravnike in zobozdravnike s 57. dvignil na 63. plačni razred. Foto: STA

Sindikati, ki zastopajo zdravnike in zobozdravnike, in ministrstvo za zdravje so po poročanju medijev v ponedeljek sklenili dogovor o dvigu plač za zdravnike. Z dogovorom naj bi pridobili šest oziroma sedem plačnih razredov. Poleg tega pa naj bi bil v dogovoru izstop iz enotnega plačilnega sistema v javnem sektorju.