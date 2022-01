V Fidesu "osupli" nad Jerkičevo, Štrukljem, Majcenom, Počivavškom in Vesenjakovo

"V Fidesu smo osupli nad nerazumljivo držo sindikalnih voditeljev, ki so se odločili pravno državo braniti prav s tem, da so se obrnili proti delavcem. Gre za nevzdržen konflikt interesov. Sindikalni funkcionarji ne samo zlorabljajo svojo funkcijo v politične namene, temveč gredo pri tem tako daleč, da se obrnejo celo proti tistim, ki jih zastopajo." Tako se je sindikat zdravnikov, ki ga vodi Konrad Kuštrin, odzval na zahtevo za presojo ustavnosti možnosti povišanja plač zdravnikom, ki so jo na ustavno sodišče vložili sindikalisti Branimir Štrukelj, Lidija Jerkič, Peter Majcen, Jakob K. Počivavšek in Evelin Vesenjak.

Na spor, ki so ga pomembni sindikalni voditelji pretežno z leve sprožili proti možnosti povišanja plač zdravnikov, ki ga je večina poslancev v parlamentu omogočila v zapletenih časih epidemije, se je na Twitterju nekdanji minister Matej Lahovnik odzval tako:

Sindikati so proti višjim plačam zdravnikov in proti razbremenitvi plač delavcem ampak podpirajo pa nekoga, ki je v državni firmi prejemal 45.000€ plače na mesec in bi še 800.000€ nagrade #butale https://t.co/AwA29FTysA via @Nova24TV — Matej Lahovnik (@LahovnikMatej) January 26, 2022

Le, če se lahko plače povišajo tudi drugim

V Fidesu so danes o zahtevi šefice svobodnih sindikatov Jerkičeve, šolskega sindikalista Štruklja in drugih še zapisali: "Samo en korak je še potreben, da se bodo dopoldne pogajali za svoje člane, popoldne pa kot 'zaskrbljeni državljani' izpodbijali akte, za katere so se dopoldne pogajali." V Fidesu še ocenjujejo, da sindikalni voditelji, ki spodbijajo Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic zaradi covid-19, napadajo napačen zakon, saj plač raziskovalcev, znanstvenikov in drugih ni omejil napadeni interventni zakon, temveč jih omejuje Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ki pa ga ti sindikalisti "goreče zagovarjajo".

Foto: zajem zaslona Sindikalisti, ki so zahtevali ustavno presojo, predlagajo tudi začasno zadržanje veljavnosti možnosti povišanja plač zdravnikov čez doslej veljavne omejitve v javnem sektorju. Med drugim so to utemeljili tako: "Izpodbijani ukrep je namreč po prepričanju vlagateljev v očitnem nasprotju s 14. členom Ustave, saj ni jasno, zakaj bi se 'kapica' iz drugega odstavka 7. člena ZSPJS odpravila zgolj za zdravnike in zobozdravnike, ne pa tudi za ostale javne uslužbence. Iz razprave v DZ je sicer mogoče zaslediti, da je to nagrada za vlogo, ki jo imajo zdravniki pri spopadanju s covid-19. Kot že pojasnjeno, vlagatelji nimajo težave s tem, da se nagradi vse javne uslužbence (ne zgolj zdravnike in zobozdravnike), ki imajo odločilno vlogo pri spopadanju z epidemijo covid-19, vendar pa tega ni mogoče storiti na način, da se ZSPJS brez dialoga in mimo predvidenih postopkov sistemsko spremeni."