Zdravniki izgoreli, zapuščajo službe. Raje gredo k zasebnikom.

"Število zdravnikov se je sicer v Sloveniji v zadnjih letih povečalo, vendar ves čas 'capljamo' za evropskim povprečjem," je ob predstavitvi o obremenjenosti zdravnikov danes povedala predsednica Zdravniške zbornice Bojana Beović. Skoraj dve tretjini mladih zdravnikov razmišljata, da bi zapustili trenutno službo in raje odšli k zasebnemu delodajalcu. Težave so kopičijo že desetletje, pa je opozoril predsednik odbora za osnovno zdravstvo Rok Ravnikar in izpostavil, da "vse izvira iz kritičnih razmer na primarni ravni".