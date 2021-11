Kriminalisti nad izdajanje zdravniških potrdil, tudi covidnih

Na podlagi sodnih odredb kriminalisti izvajajo več hišnih preiskav zasebnih in poslovnih prostorov ter osebnih in tovornih vozil.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije mariborske policijske uprave so danes zjutraj skupaj s kriminalisti policijskih uprav Ljubljana, Celje, Novo mesto, Murska Sobota, Kranj, in Nova Gorica začeli z izvajanjem operativnih aktivnosti na območju več policijskih uprav. Na podlagi sodnih odredb izvajajo več hišnih preiskav zasebnih in poslovnih prostorov ter osebnih in tovornih vozil. Iščejo dokaze o storitvi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic z elementi korupcije.

Dva osumljenca pridržana

Predkazenski postopek poteka zoper večje število osumljenih oseb, pridržana pa sta dva osumljenca, so navedli na Policijski upravi Maribor in dodali, da predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

V zvezi s čim tečejo preiskave, za zdaj ni znano, več bo znanega popoldne. Ob 14. uri je namreč sklicana izjava za javnost vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor Bena Megliča.

Kot poroča časnik Večer, naj bi bilo v središču preiskave zdravstvo, šlo pa naj bi za neupravičeno izdajo različnih potrdil - za šport, za delo, pa tudi o prebolelosti covida-19. Potrdila naj bi bila izdana tako na primer tudi celo brez pregledov.