Direktor ZD Izola po ugotovitvah KPK kršil integriteto

Protikorupcijska komisija je ugotovila, da je direktor zdravstvenega doma (ZD) Izola Evgenij Komljanec kršil integriteto, saj je kot fizična oseba zasebno za zastopanje pooblastil odvetniško družbo, ki je v istem času opravljala storitve za ZD Izola. Ugotovitve so pravnomočne, saj je upravno sodišče zavrnilo tožbo zoper njih, so zapisali.

Po ugotovitvah Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je Komljanec kot posameznik pooblastil odvetniško družbo, ki je v istem času opravljala storitve za ZD Izola, leta 2019, in sicer za zastopanje v postopku, ki ga je komisija uvedla zoper njega in ga zaključila letos. Toda tovrstno najemanje odvetniške družbe predstavlja tveganje za nastanek nasprotja interesov, s čimer je direktor zavoda ravnal v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo poslovodne osebe ter kršil integriteto po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, je navedla KPK.

Komisija nedovoljena ravnanja opredelila že leta 2012

Interesi subjekta javnega sektorja in njegovega predstojnika so po njenih pojasnilih v posameznem postopku lahko različni. Ko odgovorne osebe za zastopanje v zadevah, ki zadevajo izvajanje njihove službe, denimo odškodninski zahtevki v zvezi z opravljanjem službe, kazenske ovadbe v povezavi z zlorabo položaja ali pravic v službi in zastopanje pred različnimi nadzornimi organi, pooblastijo odvetnike, ki že zastopajo ta subjekt javnega sektorja, namreč ustvarjajo korupcijska tveganja oziroma tveganja za nastanek nasprotja interesov.

Da so takšna ravnanja nedovoljena in v nasprotju s pričakovano integriteto funkcije, je komisija opredelila že leta 2012 v sistemskem načelnem mnenju.

Upravno sodišče zavrnilo Komljančevo tožbo

Ugotovitve komisije glede direktorja ZD Izola je potrdilo tudi upravno sodišče, ki je s sodbo, izdano oktobra letos, v celoti zavrnilo Komljančevo tožbo, ki je ugotovitve izpodbijal.

Ker je to v zadnjem letu dni že tretji primer, v katerem je upravno sodišče potrdilo nezakonitost tovrstnega najemanja odvetniških storitev, komisija znova opozarja vse funkcionarje, poslovodne osebe in druge uradne osebe, da so takšne prakse nedopustne. Komisija pričakuje proaktivno ravnanje uradnih oseb, ki so pri delu zavezane dosledno zasledovati javni interes s ciljem, da se odpravljajo korupcijska tveganja in krepi integriteta tako njihove funkcije oziroma službe kot organizacije, ki jo vodijo.

Komisija je za namen ozaveščanja objavila ugotovitve primera v celoti

Z namenom ozaveščanja in vzpostavitve ustreznih standardov v delovanju funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje je komisija na spletni strani objavila ugotovitve o konkretnem primeru v celoti.