Video: YouTube

"Zaprtje poljske meje je naš nacionalni interes. A danes sta na kocki stabilnost in varnost celotne EU," je na Twitterju zapisal Morawiecki. Kot je dodal, je ta hibridni napad beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka "usmerjen proti nam vsem", "a ne bomo se pustili prestrašiti in bomo skupaj s partnerji iz Nata in EU branili mir v Evropi".

Vrstijo se potencialno nevarni incidenti med vojaki

Omenjeno mejo je tako v preteklih mesecih prečkalo že na tisoče migrantov, še več pa naj bi jih prihajalo. Več jih je bilo pri poskusu prehoda meje ubitih, obenem pa se vrstijo potencialno nevarni incidenti med vojaki, ki vsak s svoje strani, a obenem zelo blizu drug drugemu, varujejo omenjeno mejo.

Belorusko zunanje ministrstvo je Varšavo vnaprej posvarilo pred "kakršnimikoli provokacijami proti Republiki Belorusiji z namenom upravičiti nezakonito uporabo sile proti zapostavljenim, neoboroženim ljudem, med katerimi so številni otroci in ženske".

Poljaki včeraj preprečili nasilen vdor migrantov v državo

Poljsko notranje ministrstvo je včeraj sporočilo, da so varnostne sile na meji z Belorusijo preprečile, da bi migranti nasilno vstopili v državo. "Poljski organi so preprečili poskus migrantov, da bi nasilno prečkali mejni prehod v Kuznici," je na Twitterju objavilo poljsko notranje ministrstvo. Ob tem so objavili videoposnetke, na katerih je videti poljske policiste, pripadnike obmejne straže in vojake, kako stojijo ob ograji na poljsko-beloruski meji. Na beloruski strani meje sicer ostaja skupina migrantov.

Na meji z Belorusijo nameravajo postaviti zid

Pred tem so poljske oblasti včeraj posvarile, da se na stotine migrantov v Belorusiji odpravlja proti meji s Poljsko, kjer naj bi poskušali nasilno prestopiti zunanjo mejo Evropske unije. Uradni Minsk je sporočil, da naj bi skupina migrantov štela okoli tisoč ljudi.

Poljska je na mejo z Belorusijo že v preteklosti napotila na tisoče vojakov, za to območje razglasila izredne razmere ter postavila ograjo z bodečo žico in odobrila gradnjo zidu na meji.

EU opozarja, da beloruski diktator Aleksander Lukašenko organizira val migrantov in beguncev, predvsem z Bližnjega vzhoda, ki poskušajo vstopiti v EU, kar naj bi bil povračilni ukrep za sankcije, ki jih je EU uvedla, potem ko je Lukašenkov režim brutalno zatrl opozicijo.

Poljska je tako poleg Litve in v manjši meri Latvije tarča velikega migrantskega pritiska, saj beloruske oblasti s predsednikom Aleksandrom Lukašenkom na čelu že več mesecev namerno spodbujajo migrante, predvsem iz nemirnih držav Bližnjega vzhoda, kot sta Irak in Afganistan, naj uporabijo Minsk kot tranzitno točko na svoji poti v EU.

Bruselj Minsku zato očita "hibridno vojno" kot odgovor na sankcije Unije po lanskih spornih predsedniških volitvah. Minsk tovrstne obtožbe vztrajno zanika.

Seehofer podprl postavitev zidu

Nemški notranji minister Horst Seehofer je Bruselj pozval k ukrepanju za zajezitev toka migrantov iz Belorusije v Poljsko, saj se zaveda, da je naslednja postaja po Poljski Nemčija. "Poljska ali Nemčija sami tega ne moreta obvladati," je dejal minister za časnik Bild. Seehofer je podprl idejo Poljske, da na meji postavi zid.



Video: Youtube

Ursula von der Leyen zahteva nove sankcije

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je včeraj pozvala k zaostritvi sankcij proti Belorusiji, ki po njenih besedah izkorišča migrante v politične namene. "Belorusija mora prenehati ogrožati človeška življenja," je poudarila. "Države članice pozivam k sprejetju razširjenega režima sankcij proti beloruskim oblastem, ki so odgovorne za ta hibridni napad," je v izjavi sporočila predsednica Evropske komisije.

Von der Leynova je včeraj o tem, s kakšnimi ukrepi lahko EU pri spoprijemanju z migrantsko krizo podpre prizadete članice, po telefonu govorila s premierji Poljske, Litve in Latvije, Mateuszem Morawieckim, Ingrido Šimonyte in Artursom Krišjanisom Karinšom.

Podpredsednik Evropske komisije Margaritis Schinas bo v prihodnjih dneh obiskal države, od koder prihajajo migranti, in tranzitne države, da bi tako preprečil, da bi še drugi padli v past, ki so jo pripravile beloruske oblasti, je še sporočila von der Leynova.

Poljake podprl tudi Janša

Podporo Poljski je zagotovil tudi slovenski premier Janez Janša. "Poljska brani našo skupno evropsko mejo," je tvitnil. Ob tem je zagotovil pripravljenosti Slovenije, da ponudi pomoč.