Zdravniki zahtevajo, kar je ustavno sodišče prepovedalo

Potem ko vladi njena namera, da bi 1. oktobra lani za zaposlene v državni upravi uvedli pogoj prebolelosti ali cepljenja (PC), za katero je ustavno sodišče s šestimi glasovi proti trem odločilo, da je v neskladju z ustavo, ni uspela, zdaj podobno, k takojšnji uvedbi pravila PC in tudi obveznemu cepljenju, pozivajo v štirih krovnih organizacijah zdravnikov in zdravniške stroke. Spomnimo, ustavni sodniki so takrat ugotovili, da je pogoj PC primerljiv z uvedbo obveznega cepljenja, kar pa bi bilo treba urediti v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih.

V Slovenskem zdravniškem društvu so že konec preteklega leta državni zbor pozvali, da sledi evropskim in svetovnim zgledom in v letu 2022 zahteva izpolnjevanje pogoja PC oziroma obvezno cepljenje proti bolezni covid-19.

Zadnji poziv, skupaj s Slovensko medicinsko akademijo, Komisijo za medicinsko etiko in Zdravniško zbornico Slovenije, so utemeljili tako:

"Opozarjamo, da se ob hitrem širjenju omikrona zapira časovna past, v katero smo se z nizko precepljenostjo ujeli v slovenski družbi. Skoraj četrtina (23 odstotkov) prebivalstva, starejšega od 50 let, ni cepljena, s čimer so izpostavljeni hujšemu poteku bolezni ali celo smrti. Po dosedanjih študijah jim lahko pomagata vsaj 2 odmerka cepiva mRNK. Pozivamo k takojšnji uvedbi pravila PC in v primeru nadaljevanja epidemijskih valov tudi k uvedbi obveznega cepljenja."

Ustavno sodišče: Pogoj PC je v neskladju z ustavo

V skladu z vladnim odlokom, ki naj bi začel veljati s 1. oktobrom, bi morali zaposleni v državni upravi, ki želijo delo opravljati v prostorih delodajalca, izpolnjevati pogoj prebolelosti ali pogoj cepljenosti, medtem ko se iz tako imenovanega pogoja PCT izloči T, torej možnost testiranja. Ta pogoj bi veljal za ožjo državno upravo (ministrstva, organi v sestavi, inšpekcije, policija, vojska in upravne enote), ne za ves javni sektor.

Zaradi pogoja PC v državni upravi je bilo na ustavno sodišče vloženih več ustavnih pobud, konec septembra pa je ustavno sodišče izvajanje odloka zadržalo. Čeprav odlok ni bil več v veljavi, je ustavno sodišče o njem vsebinsko odločalo in na pobudo Policijskega sindikata Slovenije odločilo, da je določba o pogoju PC v državni upravi v neskladju z ustavo.

Sodišče je ugotovilo, da je šlo za določitev delovnopravnega pogoja za opravljanje dela v državni upravi in zato za položaj, ki je bil v bistvenem primerljiv s položaji, ko je cepljenje določeno kot delovnopravni pogoj za opravljanje različnih vrst del oziroma poklicev.

Da je pogoj PC v neskladju z ustavo, so glasovali ustavni sodniki Rajko Knez, Matej Accetto, Rok Čeferin, Špelca Mežnar, Marijan Pavčnik in Katja Šugman Stubbs. Proti so glasovali Klemen Jaklič, Rok Svetlič in Marko Šorli.

Sodnika Jaklič in Svetlič sta dala odklonilni ločeni mnenji. Pritrdilna ločena mnenja so dali sodnici Mežnarjeva in Šugman Stubbsova ter sodniki Čeferin, Knez in Pavčnik.

Vso odločbo ustavnega sodišča si lahko preberete s klikom na to povezavo.

Obvezno cepljenje proti covid-19 brez enotne podpore

Epidemiologi NIJZ so v zadnjem obdobju že trikrat ponovili svoje stališče, da do izdelave implementacijskega načrta obvezno cepljenje zavračajo. Ministrstvo za zdravje bo njihovim usmeritvam sledilo, so sporočili, obveznemu cepljenju nasprotujejo tudi v večini političnih strank.