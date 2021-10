Slovenski zdravniki: "Trenutno stisko bomo premagali le z enotnostjo"

"Stiska, v kateri smo se znašli, nas vse bremeni, žal preštevilne bolnike s covid-19, bolnike, ki zaradi prezasedenosti bolnišnic in ambulant ne morejo do zdravnika, ljudi v njihovem vsakdanjem življenju, zdravnike in preostale profesionalce v zdravstvu," je v imenu slovenskih zdravnikov v pozivu zapisal izvršilni odbor Zdravniške zbornice Slovenije.

"Soočeni smo bili z več neznankami kot dejstvi. Epidemija je zdravnikom naložila ogromno odgovornost – zdravljenje velikega števila bolnikov s povsem novo boleznijo. Svoji dolžnosti se nismo izognili. Kljub trudu, ki je bil v času epidemije vložen v strokovne razlage o nevarnostih virusa sars-cov-2, o možnostih zdravljenja in preventivi, še posebej pomenu cepljenja, se v delu javnosti vrstijo izrazi nezaupanja in vedno pogosteje tudi napadi na zdravnike in preostale člane zdravstvenega tima," so opozorili zdravniki.

Žrtve razkola tako po njihovih besedah postajajo vsi, ki so v neposrednem stiku z ljudmi, tako trgovci kot učitelji in zdravstveno osebje. Zato pozivajo k hitrim in učinkovitim odgovorom na vsakršno nasilje, hkrati pa k dodatnim naporom za njegovo preprečevanje.

Pred epidemijo smo stroki in znanosti zaupali. Kaj pa zdaj?

"Naloga zdravnika ni soditi, posebno pa ne obsojati stisk, temveč stisko razumeti in pomagati z vsem našim znanjem. Poslušanje in tehtanje različnih strokovnih mnenj ter tudi pomislekov javnosti je pomemben del poti v čas, ko virus SARS-CoV-2 ne bo več oblikoval človeških življenj. Ta pot vodi le preko stroke in znanosti, kateri moramo zaupati tako, kot smo ji zaupali pred epidemijo, ko smo vedeli, da nam bo zdravnik, na podlagi strokovnega znanja, pozdravil zlomljeno nogo, angino, nas rešil smrti v primeru srčnega zastoja; nas potolažil v primeru neugodne diagnoze in nam znal lajšati bolečine na podlagi te iste stroke in znanosti. Izboljšanju stanja, h kateremu prispevamo vsi, mora slediti odpiranje poti do zdravstvene oskrbe, ki je bila zdaj pogosto omejena na najnujnejše," menijo zdravniki.

V več evropskih državah so ob umirjanju epidemije, ki je tesno povezano s cepljenjem, ljudje znova normalno zaživeli. V pozivu so zdravniki izpostavili Dansko, ki ima skoraj trikrat več prebivalcev kot Slovenija: "Z manj kot sto hospitaliziranimi covidnimi bolniki lahko ponovno nudijo dosegljivo pomoč ljudem z najrazličnejšimi zdravstvenimi težavami."