V četrtek so sindikalne centrale napovedale umik iz Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Podrobnosti so predstavili na novinarski konferenci. Sodu dno je izbila predlog davčne zakonodaje.

Za umik so se sindikati odločili, ker vlada po njihovem mnenju sistematično krši pravila o delovanju ESS. Dodali so, da je vlada s svojim odnosom uničila socialni dialog ter da socialni partnerji ne morejo aktivno sodelovati pri oblikovanju zakonov in drugih predpisov, katerih posledice čutijo državljani.

Kaplja čez rok davčna zakonodaja

Sindikati naj bi sicer o izstopu razmišljali že nekaj mesecev, kaplja čez rob pa naj bi bile predlagane spremembe davčne zakonodaje, ki sploh niso prišle do ESS.

"Vlada nam je sporočila, da v socialnem dialogu ni nobenega prostora za iskanje uveljavitev interesa delavk in delavcev in nam svetovala, da gremo na ulico. PO mojem mišljenju bi morali sindikati skrbno pretehtati in vzeti zelo resno ta nasvet vlade," je dejal glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj.

Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič je dejala, da je ESS že nekaj časa mrtev. "Iz ničesar, kar ni, se težko umikaš," je dejala Jerkičeva.