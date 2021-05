"Vojna z vlado": sindikalne centrale se umikajo iz ekonomsko-socialnega sveta

V uredništvu hranimo dopisovanje po elektronski pošti, iz katerega je razvidno, da se sindikati dogovarjajo o splošni stavki oziroma "začetku vojne z vlado". Splošno stavko naj bi podpirale vse sindikalne centrale, razen Solidarnost in Alternativa.

Kot je razbrati, bi to med drugim pomenilo:

prekinitev socialnega dialoga na vseh ravneh,

proteste,

generalno stavko na vseh ravneh.

Gre za sistematično kršenje pravil delovanja ekonomsko-socialnega sveta s strani Vlade Republike Slovenije, so poudarili. Več podrobnosti bodo predstavili na jutrišnji novinarski konferenci. Javnosti bodo razkrili tudi razloge za umik sindikalnih central iz ekonomsko-socialnega sveta.

Vlada jim ni dovolila sodelovanja pri oblikovanju zakonov

Reprezentativne sindikalne centrale so že dlje časa opozarjale, da je vlada s svojim odnosom uničila socialni dialog. Kritični so bili do tega, da je vlada socialne partnerje zgolj informirala, a niso bili aktivno udeleženi pri oblikovanju zakonov in drugih predpisov, katerih posledice čutijo državljani. Sindikati so že konec marca sporočili, da se pojavljajo razmišljanja o začasnem izstopu iz ekonomsko-socialnega sveta.