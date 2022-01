Golob o 35.600 evrih bruto na mesec: To je popolnoma normalna plača

Novinar je Goloba med drugim vprašal: "Portali, povezani stranko SDS, vam pogosto očitajo visoko plačo in nagrado Genu-I, ki naj bi bila nasprotju Lahovnikovim zakonom."

Golob pa je odgovoril tako: "Najbolj vseobsegajoč odgovor na to vprašanje sem dal na ponedeljkovi tiskovni konferenci. Posnetek je na kanalu youtube, kdor si želi, si ga lahko ogleda. Moja plača je vseh 15 let javna, nikoli je nismo skrivali. Janševi mediji so "odkrili", da je nekaj narobe tisti dan, ko sem se oglasil, da ne bom dovolil, da me v tišini zamenjajo. 15 let jih to ni zanimalo, od tistega dne najprej me vsak dan blatijo, tem pa mi delajo uslugo, saj me delajo prepoznavnega, za kar sem jim po svoje hvaležen. Laži, ki so jih širili, so se izkazale za laži. Moja plača, ne samo da je zaslužena, je popolnoma normalna in odvisna od uspešnosti. Moja nagrada v poslovnem svetu ne izstopa, izključno pa je odvisna od poslovnih rezultatov družbe."

"So leta, ko smo bili uspešni, zato sem dobil nagrado. Ko nismo bili dovolj uspešni, čeprav smo vedno imeli dobiček, pa nagrade ni bilo. Da je zakonita, je sporočilo ministrstvo, ki ga vodi Zdravko Počivalšek, ki je pred podpisom moje zadnje pogodbe ugotovilo, da Gen-I ni zavezanec po Lahovnikovem zakonu in da ta določila za nas ne veljajo. To sem že javno razkril, tudi mnenja najbolj uglednih profesorjev gospodarskega prava državi so enaka. Pogodba, plača in nagrada so v celoti zakonite, javne, vse drugo je eno samo natolcevanje, ki se je sprožilo trenutku, ko nisem želel biti tiho, ko so se namenili instalirati ljudi, ki sploh nimajo programa, kaj bodo v Genu-I počeli," je še dodal.

Poleg Goloba, ki je imel intervju v reviji Reporter, je intervju z nekdanjo sodnico Urška Klakočar Zupančič objavil tudi 24ur.com, ki je prejšnji teden postala podpredsednica stranke Gibanje Svoboda, ki jo vodi Robert Golob.

V spodnji tabeli si poglejte, kakšno plačo je zadnja leta dobival Robert Golob: