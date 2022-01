"Že kot mlado dekle sem spremljala politični prostor. Zdelo se mi je, da je politika pomemben del vsakega izmed nas in pomemben del družbe, saj kroji naša življenja. Z očetom sva veliko razpravljala o politiki. Prihajam iz družine, ki je bila desno sredinsko pozicionirana, in tudi sama sem, preden sem stopila v politiko, volila SDS. Zame odločitev ni bila težka, nisem izbirala med strankami," je v oddaji Osebno z Valentino Plaskan o tem, zakaj se je odločila delovati v stranki SDS, povedala tokratna gostja, poslanka SDS Eva Irgl.

Poslanka Eva Irgl v stranki SDS deluje že vse od leta 2004 in ji teče že peti mandat. V politični prostor je vstopila kot najmlajša poslanka, in sicer na povabilo tedanjega predsednika vlade Janeza Janše. "Imela sva dvourni pogovor in potem sem se odločila. Takrat sem orala ledino, saj sem bila najmlajša poslanka, pa še ženska. Bil je izziv zame in za stranko. V teh letih, ko sem dozorevala in delala to politično pot, sem videla, da sem se pravilno odločila."

Najlepša poslanka. Je opevana lepota v politiki velik blagoslov ali prekletstvo?

"Takoj, ko sem začela svoje delo v politiki, sem veliko ur presedela v parlamentu, tudi dodatno nadomeščala poslance, zato mislim, da sem postala korektna, dobra poslanka, ki obvlada svoje delo. Eden od kolegov poslancev mi je rekel, da imam politični občutek. To sem z leti še bolj poglabljala," je povedala poslanka Eva Irgl in obenem poudarila, da bi se "bala za državo, ki v prvi plan postavlja vladavino lepote, ne pa vladavino pravičnosti".

Umetno vzpostavljeni politiki zelo hitro propadejo

Razpravljali sta tudi o medijih in politiki, saj se po menju Plaskanove v SDS z mediji precej ukvarjajo. Dejstvo je, da znotraj našega medijskega prostora ni zaznati pretirane pluralnosti, pravi Irglova in poudarja, da jo skrbi, da "naš medisjki prostor pod krinko objektivnosti prodaja levo politično agendo, kar je nesprejemljivo, ker je to zavajanje. Medijski prostor bi moral biti profesionalen, prikazati bi moral različna mnenja."

"Danes pa vidimo, da je veliko lansiranih afer, lansira se določen obraz, na hitro se nekoga umetno vzpostavi, k čemur pripomorejo javnomnenjske ankete, ki pri nas javno mnenje bolj ustvarjajo, kot merijo. Vsak, ki je umetno vzpostavljen in ne raste organsko znotraj stranke, potem naravno zelo hitro propade."

Poslanka Irgl je tudi predsednica Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, v katerem so prestali kar nekaj napornih trenutkov, a jim je kljub temu uspelo, ta odbor pa danes zelo dobro deluje. "Skušam povezovati ljudi, se dogovoriti z njimi, ne glede na to, od kje prihajajo. To je odbor, ki ima eno najvišjih komunikacij v DZ. Seje vodim na način, da mi ni treba ravnati drugače, ko ni kamer," je poudarila Irglova. Takole se spominja ene od najdaljših sej, seje pred tretjim protikoronskim ukrepom.

Izrazila je absolutno nestrinjanje z evropsko poslanko

Plaskanova je v pogovoru Irglovo spomnila tudi na izjavo poslanke Evropskega parlamenta Sophie in 't Veld, ki je dejala, da jo "najbolj skrbi, ker se člani vlade spuščajo v razprave, ki so neprimerne za civilizirano demokratično družbo", medtem ko je preverjala stanje demokracije v Sloveniji. Poslanka se z izrečeno izjavo, kot pravi, absolutno ne strinja in dodaja, da če bi Sophie in 't Veld poznala razmere pri nas in vedela, da smo morali preiti iz totalitarnega režima v demokratični sistem, potem bi na stvari gledala vsaj malce drugače.

Poleg tega pa je ta izjava demantirana tudi s strani mednarodnih raziskav, iz katerih je razvidno, da je indeks demokratičnosti v času vladanja Janeza Janše najvišji.

Osebna nota poslanke: Za svojo dušo zelo rada ...

Eva Irgl se razen za politiko zanima tudi za umetnost. "Za svojo dušo zelo rada Davorju zapojem kakšne spremljevalne vokale za projekte. Tudi prej sem pela v Vipavi v cerkvenem pevskem zboru. Zborovsko petje mi je blizu, večkrat razmišljam, da bi se vključila v kakšen zbor," je še povedala in dodala, da je petje ventil za sproščanje.

"Kdor poje, zlo ne misli," je nadaljevala voditeljica Valentina Plaskan, Irglova pa je ob tem omenila razklanost slovenskega naroda. "Ko govorimo o polpretekli zgodovini, govorimo tudi o spravi. Mi kot družba tega koraka nismo naredili."