Poslanka Eva Irgl srečna v novi zvezi

Eva Irgl je že skoraj leto dni srečna v objemu Davorja Božiča, ki je v devetdesetih letih nastopal kot glasbenik, plesalec, igralec in televizijski voditelj. Poleti je na družbenih omrežjih razkrila, da z njim letuje v Italiji, tokrat pa je bila precej manj skrivnostna.

"Z Davorjem mi je v veliko pogledih zdaj veliko lažje. Skozi leta v politiki sem se nekako zaprla in naredila ogromen oklep okoli sebe, od njega pa se učim večje sproščenosti v življenju, pokazal mi je, kako ne živeti ves čas v mislih, predvidevanjih in ugibanjih, ampak znati začutiti stvari, imeti odprte oči za lepe stvari. Kako znati polno živeti v sedanjem trenutku. Sicer pa Davor spoštuje in ceni moje delo, je pa šele preko mene spoznal, kako dejansko težak in zahteven zna biti svet politike."

Za njuno zvezo je bilo "krivo" usodno srečanje pred Maximarketom. "Po več kot desetih letih sva se znova srečala pred vhodom v garažo Maximarketa. Tako sva se razveselila drug drugega, da verjameva, da je bilo to najino srečanje pravi dar."

Preberite še: